Експлозия предизвика голям пожар в град Утрехт, има ранени

Причината за експлозията все още не е известна

15.01.2026 | 20:42 ч. 3
Reuters

Reuters

Няколко души бяха ранени, след като мощна експлозия предизвика пожар в сграда в центъра на Утрехт, един от най-големите градове в Нидерландия, в четвъртък следобед, съобщава Ройтерс.

"Няколко сгради се срутиха след експлозията. Четирима души бяха ранени. Те бяха откарани в спешната болница за лечение“, съобщиха местните власти на уебсайта си.

Пожарът все още бушуваше в четвъртък вечерта. Не беше ясно дали все още има хора в засегнатата сграда, тъй като не беше безопасно пожарникарите да влязат в нея.

"Не сме сигурни дали все още има хора, хванати под развалините, полицията работи усилено по разследването“, каза кметът на Утрехт Шарън Дейксма.

Местните власти заявиха, че има материални щети в този гъсто населен район на града, добавяйки, че причината за експлозията все още е неизвестна.

Жителите, които е трябвало да напуснат домовете си от съображения за безопасност, са настанени в хотел наблизо.

Утрехт Нидерландия пожар експлозия ранени срутени сгради
