Експлозия предизвика голям пожар в град Утрехт, има ранени

Няколко души бяха ранени, след като мощна експлозия предизвика пожар в сграда в центъра на Утрехт, един от най-големите градове в Нидерландия, в четвъртък следобед, съобщава Ройтерс.

"Няколко сгради се срутиха след експлозията. Четирима души бяха ранени. Те бяха откарани в спешната болница за лечение“, съобщиха местните власти на уебсайта си.

Пожарът все още бушуваше в четвъртък вечерта. Не беше ясно дали все още има хора в засегнатата сграда, тъй като не беше безопасно пожарникарите да влязат в нея.

🚨#BREAKING: MASSIVE EXPLOSION rocks Utrecht, Netherlands! Huge blast reported in the Dutch city right now. Details still coming in — emergency services on scene. More updates as we get them… pic.twitter.com/zXoYamUPxY — Breaking News (@TheNewsTrending) January 15, 2026

"Не сме сигурни дали все още има хора, хванати под развалините, полицията работи усилено по разследването“, каза кметът на Утрехт Шарън Дейксма.

Местните власти заявиха, че има материални щети в този гъсто населен район на града, добавяйки, че причината за експлозията все още е неизвестна.

Жителите, които е трябвало да напуснат домовете си от съображения за безопасност, са настанени в хотел наблизо.