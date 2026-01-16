IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МВФ е готов да помогне на Венецуела, ако акционерите дадат зелена светлина

Притесняваме се от повторно появяване на хиперинфлация във Венецуела, заяви Кристалина Георгиева

16.01.2026 | 07:01 ч.
Снимка:БГНЕС/EPA

Изпълнителният директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева снощи заяви пред Ройтерс, че МВФ е готов да подкрепи Венецуела, но е необходимо основните акционери първо да признаят ръководството на страната и тя да отправи искане за помощ.

В интервю по време на посещението си в Украйна Георгиева каза, че въпреки почти пълната липса на комуникация с режима на сваления президент Николас Мадуро от 2019 г., МВФ следи внимателно икономиката на Венецуела, за да оцени нейното развитие.

„Така че имаме добро разбиране и сме готови“, заяви тя. „Ако има възможност да подкрепим народа на Венецуела, можете да бъдете сигурни, че Фондът ще бъде там“, добави Георгиева.

Тя каза още, че е обезпокоена от факта, че осем милиона венецуелци са напуснали страната през последните години – по-голям дял от населението, отколкото емиграцията от Украйна поради руската инвазия – което драстично е свило венецуелската икономика.

„Инфлацията се ускорява. Притесняваме се от повторно появяване на хиперинфлация във Венецуела“, посочи Георгиева.

Изпълнителният директор на МВФ също така подчерта значимостта на запазването на независимостта на централните банки и изрази подкрепа за президента на Управлението за федералния резерв на САЩ Джером Пауъл, който е обект на разследване от страна на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Георгиева заяви, че има достатъчно доказателства, че независимостта на централните банки работи в интерес на бизнеса и домакинствата и че вземането на решения, основани на доказателства и данни, е добро за икономиката. Тя добави, че е работила заедно с Пауъл и уважава неговия професионализъм.

