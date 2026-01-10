Естефания Мелендес: Една трета от населението на Венецуела е извън страната

Венецуела е в много дълбока икономическа криза - средната месечна заплата там в момента възлиза на 50 доларови цента. Това разкри Естефания Мелендес - бивш дипломатически представител на Венецуела в България и член на демократичната опозиция на страната в специално интервю за "Брюксел 1".

"В момента заплатата е точно толкова въз основа на валутния курс, който официално се показва. Хората не можеха да повярват, защото наистина е доста шокираща ситуацията. Много трудно се живее така. Близо 9 милиона венецуелци, които са извън страната, пращат пари на своите роднини. Няма друг начин. Те трябва да помогнат на хората в страната, защото икономиката там просто не отговаря на реалността на живота", посочи тя пред Bulgaria ON AIR.

Дипломатът коментира действията на САЩ във Венецуела така: "Ние сме много щастливи от това, което се случи, защото за нас това означава справедливост. Да видим, че Николас Мадуро ще бъде изправен пред съда - това е нещо, което чакаме от години".

Мелендес посочи, че не така са искали да се случи промяната във Венецуела.

"Искаме Мадуро да напусне демократично. Той имаше много възможности, но реши да се случи по лошия начин. За нас, венецуелците, това са почти 27 години на този режим, който нарушава целия суверенитет и човешки права. Просто нямаше друг начин, аз така смятам", допълни тя.

По думите ѝ една трета от населението на Венецуела е извън страната.

"Претенциите да имаме добър бизнес в петролния сектор на Венецуела няма да работят, ако няма институционална промяна. Същото се отнася и до въпроса с връщането на емигриралите венецуелци от страната - ако ситуацията остане същата, ако режимът продължава да е там, продължи с репресиите, продължи с нарушенията на човешките права и няма ясен път за политическа промяна, какво може да гарантира, че тези хора ще имат полза в дългосрочен план и кой може да гарантира сигурността на тези хора да се върнат обратно във Венецуела", запита Естефания Мелендес.