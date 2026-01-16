Астронавтите, завърнали се по-рано на Земята от МКС, са в добро състояние

Четиримата астронавти, които се завърнаха по-рано на Земята от Международната космическа станция (МКС) с капсулата „Дракон" на „Спейс Екс" заради медицински проблем, са в добро състояние, съобщи НАСА, цитирана от сайта „Спейс".

Мисията беше прекратена, когато един от членовете ѝ получи медицински проблем, който наложи завръщането на екипажа на Земята за диагностика и лечение, които не са възможни на орбиталната станция.

НАСА взе безпрецедентното решение да върне четиримата астронавти у дома няколко седмици по-рано. Капсулата „Дракон" на компания „Спейс Екс", превозваща американските астронавти Зина Кардман и Майк Финки, японеца Кимия Юи и руснака Олег Платонов, се приводни успешно в четвъртък край бреговете на Калифорния в Тихия океан.

От момента на обявяването му НАСА посочи, че медицинският проблем никога не е бил спешен, и повтори това след завръщането на екипажа.

На пресконференция след кацането ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман каза, че членът на екипажа, за когото са имали притеснения, „се чувства добре", и че американската космическа агенция ще сподели повече информация, когато е уместно.

Айзъкман добави, че способността на НАСА да върне екипажа по-рано показва най-доброто, на което е способна космическата агенция.

„Въпреки че това беше първият път, когато се наложи да върнем екипажа малко по-рано от планираното, НАСА беше готова. Точно затова се обучаваме и това е американската космическа агенция в най-добрия си вид", каза Джаред Айзъкман.

„Фундаментално, ние сме в космоса, за да се учим. Ето защо НАСА се подготвя за неочакваното, за да сме готови да реагираме решително и безопасно", допълни той.

Джаред Айзъкман и заместник-администраторът на НАСА за космически операции Джоел Монталбано запазиха позитивен тон, докато обсъждаха приключилата по-рано мисия.

„Този екипаж прекара в Космоса малко под 170 дни. Членовете му проведоха близо 900 часа научни експерименти на борда. Става въпрос за практически научни експерименти, обхванали около 140 различни изследвания", каза Монталбано. „Това е от полза за нас и ни учи какво можем да използваме в програмата „Артемис" („Артемида"), когато се върнем на Луната и на Марс", допълни той.

Айзъкман посочи, че пътуването до Космоса и обратно винаги е свързано с известна несигурност.

Самият ръководител на НАСА е опитен астронавт, летял с мисиите „Инспирейшън 4" (Inspiration 4) на „Спейс Екс", която включваше първия изцяло граждански космически полет", и „Поларис", по време на която се състоя първата гражданска космическа разходка. И двете мисии бяха финансирани частно от Джаред Айзъкман - милиардер и предприемач, който основа компанията за електронни разплащания Shift4, преди да поеме ръководството на НАСА.

Според плановете на американската космическа агенция следващият екипаж трябва да поеме към МКС на 15 февруари.

НАСА също така работи по старта на „Артемис 2" - първата пилотирана мисия на космическата агенция до Луната след 1972 г., насрочен за 6 февруари.

Понастоящем на Международната космическа станция се намират само трима души - астронавтът на НАСА Крис Уилямс и руските космонавти Сергей Куд-Сверчков и Сергей Микаев. Това е първият път от почти две десетилетия, когато орбиталната станция се обслужва само от трима астронавти.

(БТА)