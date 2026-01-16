IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Земетресение с магнитуд 4 в южния турски окръг Кахраманмараш

Трусът е регистриран на дълбочина 7,01 километра

16.01.2026 | 13:53 ч. Обновена: 16.01.2026 | 13:53 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в 13:19 ч. местно време (12:19 ч. българско време) в района на град Гьоксюн в южния турски окръг Кахраманмараш, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 7,01 километра.

За момента няма информация за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението.
(БТА)

 

