Земетресение с магнитуд 4 в южния турски окръг Кахраманмараш

Земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в 13:19 ч. местно време (12:19 ч. българско време) в района на град Гьоксюн в южния турски окръг Кахраманмараш, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 7,01 километра.

За момента няма информация за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението.

(БТА)