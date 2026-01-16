Шефът на Ryanair в гневен изблик: Тръмп е идиот, европейците - глупаци

Американският президент Доналд Тръмп е "лъжец", който "исторически греши" по много от основните геополитически въпроси, пред които е изправен светът през 2026 г., заяви гневно шефът на Ryanair Майкъл О'Лиъри в интервю за Politico.

Откровените коментари на изпълнителния директор на авиокомпанията представляват рядка критика към Тръмп от страна на корпоративния свят, където бизнес титаните обикновено се опитват да не обиждат американския лидер.

"Нямам доверие в Тръмп"

О'Лиъри критикува Тръмп, с когото за последно е разговарял през 2016 г., за това, че не е подкрепил Украйна срещу Русия и че наложи тарифи, които нарушиха световната търговия.

"Мисля, че Тръмп е исторически погрешен по отношение на Украйна и Русия, той е исторически греши по отношение на митата", каза О'Лиъри, който призна, че президентът е прав да се оплаква, че европейските страни не поемат отговорност за отбраната.

О'Лиъри добави, че ако беше американец, би бил "републиканец". Въпреки това, той не би се присъединил към партия, ръководена от Тръмп.

"Нямам доверие в Тръмп, който многократно е доказал, че е лъжец", заяви той.

Това не е първият път, когато О'Лиъри критикува Тръмп, което го прави любопитна фигура в корпоративния свят, който до голяма степен се отнася с уважение към американския президент, откакто той се върна на власт. Въпреки това, шефът на Ryanair отдавна заявява, че компанията му няма намерение да лети през Атлантическия океан. Авиокомпанията е и един от най-големите клиенти на Boeing, което я предпазва от политически последици.

Защитавайте свободите!

Шефът на нискотарифната авиокомпания О'Лиъри, който отдавна критикува това, което счита за прекомерна бюрокрация, която според него задушава компаниите в ЕС, добави, че двойната заплаха, представлявана от Тръмп и Русия, означава, че Европа трябва да премахне "глупавите туристически такси“ и регулации, за да възвърне конкурентоспособността си.

Изпълнителният директор на Ryanair изброи и трите основни постижения на ЕС според него:

"Нискотарифните въздушни пътувания, роуминг таксите и програма "Еразъм", която е един от най-добрите начини да се обединят младите хора и да се сближи Европа. Но ще трябва да започнем да защитаваме тези свободи."

"Идиотски разговори"

О'Лиъри обаче критикува усилията за увеличаване на данъците и регулациите – от предложението на Белгия да се увеличат данъците върху въздушния транспорт, за да се насърчи по-устойчивият транспорт, като железопътния, до предложението на Европейския парламент да се увеличат правата на пътниците, включително да им се позволи да пренасят безплатно повече багаж на борда. Той описа проекта на Парламента като "лудо и незаконно предложение" и добави:

"Парламентът е дискусия между идиоти, където всичко, което правят, е да измислят, налагат повече разходи и повече регулации на европейските потребители и граждани."

Той критикува и увеличението на белгийския данък върху авиацията. В отговор на предложението за данък Ryanair заяви, че ще намали с 1 милион места на летище Брюксел Юг Шарлероа до 2026 г. Тъй като увеличението на данъка не беше отменено, О'Лиъри обяви в сряда, че Ryanair ще намали транспортния си капацитет в страната с още 1 милион места през 2027 г. и ще намали присъствието си в базата в Шарлероа от 19 на 15 самолета. Вместо да облага пътниците с данък, О'Лиъри призова системата за търговия с емисии на въглероден диоксид на блока да се прилага и за дългите полети до дестинации извън ЕС.

В момента ETS се прилага само за полети в рамките на ЕС и не засяга по-замърсяващите междуконтинентални маршрути.

"Ако наистина сте сериозни по отношение на екологичните данъци тук в Белгия, приложете ETS за американските, азиатските и полетите от Персийския залив“, каза той.

Но това може да предизвика конфликт със САЩ, които предупредиха, че усилията за борба с климатичните промени засягат бизнеса им. Това "никога няма да се случи, докато Тръмп е в Белия дом", каза О'Лиъри.