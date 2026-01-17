54% от украинците са против изтегляне от Донбас срещу гаранции за сигурност

Мнозинството от украинците биха се противопоставили категорично на изтегляне на украинските войски от частта от източната Донецка област, която все още е под контрола на Киев, в замяна на европейски и американски гаранции за сигурност, сочи публикувано днес социологическо проучване, цитирано от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Украйна, която има печален опит с неизпълнени ангажименти в миналото, настоява за правно обвързващи гаранции за сигурност за предотвратяване на всякаква бъдеща руска инвазия.

Киев е под натиск от страна на Вашингтон да се съгласи бързо на мирна сделка, но отказва да приеме исканията на Русия да отстъпи територии, които все още контролира в Донбас - обширен индустриален регион, който е богат на природни ресурси и включва Донецка и Луганска област.

Русия контролира почти цялата Луганска област, но Киев все още държи около 20% от Донецка област, включително редица укрепени градове и отбранителни линии там.

Според анкетата на Киевския международен социологически институт (КМСИ) 54% от украинците категорично отхвърлят идеята за изтегляне от части от Донбас в замяна на гаранции за сигурност от страна на съюзниците на Украйна.

Близо 39% от запитаните биха се съгласили неохотно на този вариант.

"Нещо повече, онези, които са готови да се съгласят, очакват много твърди гаранции за сигурност. Следователно, ако обхватът на гаранциите за сигурност е по-малък от очакваното, одобрението за подобно предложение би било дори по-слабо", каза изпълнителният директор на КМСИ Антон Грушецки.

Социологическото проучване е осъществено в началото на януари между 601 респонденти на контролираната от Украйна територия.

Анкетата сочи, че почти 70% от запитаните не вярват текущите преговори да доведат до траен мир.

Близо 57% смятат, че Русия ще нападне отново в случай на прекратяване на огъня по настоящите фронтови линии и даване на гаранции за сигурност от съюзниците на Киев.

Дори ако бъдат дадени определени гаранции за сигурност, 40% от анкетираните смятат, че САЩ няма да се притекат на помощ на Украйна в случай на повторение на руската инвазия, а според 39% Вашингтон ще го стори.

Русия не показва интерес от компромиси, що се отнася до исканията ѝ, и засега е направила оскъдни коментари на мирния план от 20 точки, който САЩ и Украйна се опитват да превърнат в мирно споразумение, посочва Ройтерс./БТА