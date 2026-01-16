Украйна вече не разчита на разузнаването на САЩ, замести ги страна от ЕС

Ролята на Европа в подкрепата на Киев се е разширила значително. Зависимостта на Украйна от американската разузнавателна система изглежда е намаляла, а френският президент Еманюел Макрон заяви в понеделник, че Франция сега предоставя около две трети от разузнавателната информация, използвана от Украйна във войната ѝ с Русия. По думите му преди година Киев е бил "преобладаващо зависим" от разузнавателната подкрепа на Съединените щати.

Изявлението беше направено в реч пред френски военни, в която Макрон подчерта, че ролята на Европа в подкрепата на Украйна се е разширила значително, както по отношение на военната помощ, така и на разузнаването.

"Ако преди година Украйна зависеше до голяма степен от американското разузнаване, днес две трети се предоставят от Франция", каза Макрон, представяйки това като резултат от засилване на европейското сътрудничество и усилията на Франция да поеме централна роля в оперативната подкрепа на Киев.

Промяна на баланса

Изявленията на френския президент идват на фона на преконфигурация на западната подкрепа за Украйна, при която европейските държави се опитват да поемат по-голям дял от стратегическата тежест, включително в чувствителни области като наблюдение, разузнаване и анализ на военното разузнаване. Макрон свърза тези усилия с "Коалицията на желаещите" - група от над 30 държави, която координира военната подкрепа и средносрочното планиране за сигурността на Украйна.

В тази архитектура Франция би предоставила значителна част от разузнавателната информация, използвана за оперативно планиране, ранно предупреждение и оценка на руските движения.

Резерви и нюанси

Изявлението на Макрон контрастира с предишни оценки на украински и американски официални лица, които посочиха, че Съединените щати остават от съществено значение, особено за сателитни изображения, прихващания и предупреждения за изстрелвания на ракети. Военни наблюдатели отбелязват, че "две трети" е политическа оценка, трудна за публично потвърждаване, предвид класифицирания характер на разузнавателното сътрудничество.

Посланието, изпратено от Макрон, обаче е ясно политическо: Европа, и особено Франция, иска да се позиционира като основен стълб на стратегическата подкрепа за Украйна, в контекст, в който дебатът за "европейската стратегическа автономия" придобива все по-голяма тежест.

Последици

Ако твърденията отразяват оперативната реалност, те биха отбелязали голяма промяна в евроатлантическата архитектура на сигурност, като Франция поема много по-видима роля в областта на военното разузнаване - сектор, традиционно доминиран от Съединените щати и Великобритания. Декларацията вероятно ще породи дискусии както в НАТО, така и на ниво ЕС по отношение на разпределението на отговорностите, реалните възможности на европейските държави и устойчивостта на подкрепата за Украйна в дългосрочен план.