Украйна има запаси от гориво за повече от 20 дни, заяви министърът на енергетиката Денис Шмигал пред парламента в петък, описвайки цялостната енергийна ситуация в страната като много трудна след серия от руски атаки с дронове и ракети срещу енергийната инфраструктура, съобщава Ройтерс.

Шмигал, който встъпи в длъжност по-рано тази седмица, заяви, че най-трудната ситуация остава в столицата Киев, областите Днепропетровск, Харков и Одеса, както и в градовете близо до фронтовата линия, където хиляди домове са без електричество и отопление от дни при температури под нулата.

"В някои градове и региони зимната подготовка се провали. През последните два дни в офиса видях, че много неща очевидно са в застой“, каза Шмигал пред парламента и добави, че в Украйна "няма нито една електроцентрала, която врагът да не е атакувал".

В сряда президентът Володимир Зеленски заяви, че ще обяви извънредно положение в енергийния сектор, за да компенсира загубеното време и да се справи с проблемите с нарушените електрозахранвания след продължителните руски атаки.

Шмигал, който преди това е бил министър-председател и министър на отбраната, нареди спешен внос на електроенергия. Той каза, че Украйна трябва да инсталира 2,2-2,7 GW мощности за производство на електроенергия до края на 2026 г., за да задоволи нуждите си от потребление.