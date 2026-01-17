Задържаха бивша националка по волейбол на Турция заради връзки с Имамоглу

Бившата турска националка по волейбол Деря Чайъргън бе задържана от властите, а мярката ѝ е домашен арест. Тя получи и забрана за пътуване в чужбина. Срещу нея е повдигнато обвинение, че е получила предполагаеми средства от арестувания кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, предаде БГНЕС. Тя обяви оттеглянето си от професионалния спорт на 8 декември.

След като е задържана, 38-годишната Чайъргън веднага е била отведена в съдебната палата в Истанбул, където дала показания пред прокурор. Наказателният съд е повдигнал обвинение за пране на пари. Съдът ѝ наложи домашен арест и забрана за пътуване, като ѝ забрани да напуска и жилището си.

Чайъргън е била попитана от прокурорите за познанството си с Екрем Имамоглу и паричните преводи в сметките ѝ. Тя е казала на прокурорите, че е срещнала Имамоглу случайно на площад Таксим в Истанбул през 2020 г. или 2021 г. по време на пандемията от COVID-19. Двамата са си разменили кратки поздрави и са поддържали връзка през времето, като кметът ѝ е предложил да играе за общинския волейболен отбор, предложение, което тя е отхвърлила.

Тя отрече да има каквато и да е връзка с няколко лица, посочени от прокурорите, и каза, че единственият ѝ контакт е бил с общински служител, с когото е била насочена да се свърже, когато не е могла да се свърже директно с кмета.

Чайъргън поясни, че средствата в сметките ѝ са от спестявания, принадлежащи на нея и семейството ѝ, както и от парични плащания, които е получила директно от спортни клубове. В отговор на констатациите на Турския съвет за разследване на финансови престъпления (MASAK), тя заяви, че въпросните транзакции произтичат от личните ѝ спестявания, които е започнала да депозира в банки след 2021 г. Тя каза, че депозит от 50 000 евро в брой, направен през юни 2023 г., е от тези спестявания и е бил използван за закупуване на апартамент, като уточни, че парите не са дошли от трета страна.

Турските прокурори наскоро започнаха серия от съдебни действия, насочени към известни личности, за които се твърди, че имат тесни връзки с Имамоглу, който е най-влиятелният политически съперник на президента Реджеп Тайип Ердоган. Критиците твърдят, че операциите са насочени към сплашване на видни фигури в обществото, за да ги обезкуражат да изразяват публично подкрепа за Имамоглу поради страх от правни последици./БТА