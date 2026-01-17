IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кадиров се опитва да докаже, че отрочето му е добре, с видео, заснето преди два дни

По последна информация медицински евакуационен самолет от Грозни е кацнал във Внуково

17.01.2026 | 18:32 ч. 3
Кадиров се опитва да докаже, че отрочето му е добре, с видео, заснето преди два дни

Чеченският лидер Рамзан Кадиров се опитва да покаже, че синът му, Адам, за който се появи информация, че е в тежко състояние след катастрофа, всъщност е добре. 

Кадиров публикува видео от среща, на която Адам се вижда да информира ръководителите на службите за сигурност на Чечения. 

В публикацията се твърди, че Адам Кадиров е провел среща с командирите на регионалните служби за сигурност, обсъждайки подготовката за чеченските избори, предотвратяването на екстремизма и отдела за специални военни операции. Адам Кадиров е награден и с друг златен медал на срещата - "За заслуги в подобряването на безопасността на атомните електроцентрали" и "За осигуряване на безопасността на Запорожката атомна електроцентрала".

Но има уловка. 

Видеото с участието на Адам Кадиров е записано преди два дни - денят преди предполагаемия инцидент с него.

"Внимание, новини" откри, че видеото от срещата, председателствана от Кадиров-младши, е монтирано вечерта на 15 януари.

Предполагаемият инцидент в Грозни е станал на следващия ден, 16 януари. В петък вечерта в Telegram каналите се появиха съобщения, че Кадиров е пострадал при инцидента.

По последна информация медицински евакуационен самолет от Грозни е кацнал във Внуково. Синът на Кадиров е бил на борда му.

Самолет на Министерството на извънредните ситуации излетя от Чечня след съобщения за автомобилна катастрофа, при която Адам е бил ранен заедно с приятелите си, след като е решил да препусща през центъра на града с безразсъдна скорост.

Твърди се още, че той е дошъл в съзнание в Москва. 

Тагове:

Рамзан Кадиров Адам Кадиров катастрофа Чечня
