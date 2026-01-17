Кадиров се опитва да докаже, че отрочето му е добре, с видео, заснето преди два дни

Чеченският лидер Рамзан Кадиров се опитва да покаже, че синът му, Адам, за който се появи информация, че е в тежко състояние след катастрофа, всъщност е добре.
Кадиров публикува видео от среща, на която Адам се вижда да информира ръководителите на службите за сигурност на Чечения.
В публикацията се твърди, че Адам Кадиров е провел среща с командирите на регионалните служби за сигурност, обсъждайки подготовката за чеченските избори, предотвратяването на екстремизма и отдела за специални военни операции. Адам Кадиров е награден и с друг златен медал на срещата - "За заслуги в подобряването на безопасността на атомните електроцентрали" и "За осигуряване на безопасността на Запорожката атомна електроцентрала".
Но има уловка.
Видеото с участието на Адам Кадиров е записано преди два дни - денят преди предполагаемия инцидент с него.
"Внимание, новини" откри, че видеото от срещата, председателствана от Кадиров-младши, е монтирано вечерта на 15 януари.
Предполагаемият инцидент в Грозни е станал на следващия ден, 16 януари. В петък вечерта в Telegram каналите се появиха съобщения, че Кадиров е пострадал при инцидента.
По последна информация медицински евакуационен самолет от Грозни е кацнал във Внуково. Синът на Кадиров е бил на борда му.
Самолет на Министерството на извънредните ситуации излетя от Чечня след съобщения за автомобилна катастрофа, при която Адам е бил ранен заедно с приятелите си, след като е решил да препусща през центъра на града с безразсъдна скорост.
Твърди се още, че той е дошъл в съзнание в Москва.