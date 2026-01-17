IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Синът на Кадиров бере душа след тежка катастрофа в Грозни, спасяват го от Москва ВИДЕО

Той бе спряган за наследник на баща си

17.01.2026 | 11:03 ч. 30
Адам Кадиров, 18-годишният син на чеченския лидер Рамзан Кадиров, е хоспитализиран в критично състояние след катастрофа в Грозни, съобщиха от чеченският опозиционен Telegram канал Niyso и журналисти от RFE/RL.

Niyso съобщи, че Адам е в безсъзнание, подложен е на реанимация и е подготвен за спешно транспортиране до Москва. По-късно информационен бюлетин "Фортанга" съобщи, че според източник Адам Кадиров е бил транспортиран до московска болница. Вечерта на 16 януари самолет Ан-148-100ЕМ - "летяща болница", управлявана от руското Министерство на извънредните ситуации - е излетял от Грозни, съобщава iStories.

Според източници на Niyso, кортежът на Адам Кадиров се е движил с висока скорост, когато е станал сблъсъкът, в който са участвали множество превозни средства. Има множество ранени.

Твърди се, че силите за сигурност са отцепили райони на Грозни след катастрофата, като по-специално са затворили пътища, водещи до болницата, където се лекува Кадиров.

"Пътищата до болницата са затворени, защото Адам е откаран там, той е в безсъзнание в интензивно отделение. Не знаем със сигурност какво се е случило точно със сина на Кадиров", твърди източник от диаспората.

Той разказва, че кортежът на 18-годишния Кадиров "се е движил с висока скорост, кола след кола, когато внезапно се е натъкнал на препятствие и автомобилине започнали да се блъскат един в друг".  

"В резултат на това колите започнали да се блъскат една в друга. Получаваме информация, че има много ранени, но именно заради Адам е налице такава суматоха.“

Адам Кадиров е едно от най-известните деца на Рамзан Кадиров, дългогодишният лидер на Чеченската република на Русия. През септември 2023 г. Рамзан Кадиров сподели видеоклип на Адам, тогава 15-годишен, който бие Никита Журавел в полицейски арест. (Журавел беше обвинен в изгаряне на копие от Корана.) Рамзан Кадиров популяризира кадрите в социалните мрежи, заявявайки, че се гордее със сина си.

След инцидента Адам започва да получава различни награди и заема няколко високопоставени длъжности в Чечня. Забележително е, че сега той е секретар на Съвета за сигурност на Чечня и ръководи Министерството на вътрешните работи на републиката.

Преди дни, когато отново се заговори за влошеното здраве на Рамзан Кадиров, Адам беше посочен като най-вероятния негов наследник, който ще ръководи Чечня. 

Рамзан Кадиров катастрофа ранени Чечня наследник
