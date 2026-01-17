Синът на Кадиров бере душа след тежка катастрофа в Грозни, спасяват го от Москва ВИДЕО

Адам Кадиров, 18-годишният син на чеченския лидер Рамзан Кадиров, е хоспитализиран в критично състояние след катастрофа в Грозни, съобщиха от чеченският опозиционен Telegram канал Niyso и журналисти от RFE/RL.

Niyso съобщи, че Адам е в безсъзнание, подложен е на реанимация и е подготвен за спешно транспортиране до Москва. По-късно информационен бюлетин "Фортанга" съобщи, че според източник Адам Кадиров е бил транспортиран до московска болница. Вечерта на 16 януари самолет Ан-148-100ЕМ - "летяща болница", управлявана от руското Министерство на извънредните ситуации - е излетял от Грозни, съобщава iStories.

Според източници на Niyso, кортежът на Адам Кадиров се е движил с висока скорост, когато е станал сблъсъкът, в който са участвали множество превозни средства. Има множество ранени.

Твърди се, че силите за сигурност са отцепили райони на Грозни след катастрофата, като по-специално са затворили пътища, водещи до болницата, където се лекува Кадиров.

"Пътищата до болницата са затворени, защото Адам е откаран там, той е в безсъзнание в интензивно отделение. Не знаем със сигурност какво се е случило точно със сина на Кадиров", твърди източник от диаспората.

🟦Theo thông tin sơ bộ, đoàn xe chở Adam Kadyrov, con trai của ông trùm Chechnya Ramzan Kadyrov, đã gặp tai nạn giao thông. Adam Kadyrov được cho là đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cộng hòa mới ở Grozny và đang trong tình trạng nguy kịch.

Adam Kadyrov - 17 tuổi… pic.twitter.com/3TtpRowhvv — KieuTho Nguyen (@KieuTho_99) January 17, 2026

Той разказва, че кортежът на 18-годишния Кадиров "се е движил с висока скорост, кола след кола, когато внезапно се е натъкнал на препятствие и автомобилине започнали да се блъскат един в друг".

"В резултат на това колите започнали да се блъскат една в друга. Получаваме информация, че има много ранени, но именно заради Адам е налице такава суматоха.“

Адам Кадиров е едно от най-известните деца на Рамзан Кадиров, дългогодишният лидер на Чеченската република на Русия. През септември 2023 г. Рамзан Кадиров сподели видеоклип на Адам, тогава 15-годишен, който бие Никита Журавел в полицейски арест. (Журавел беше обвинен в изгаряне на копие от Корана.) Рамзан Кадиров популяризира кадрите в социалните мрежи, заявявайки, че се гордее със сина си.

След инцидента Адам започва да получава различни награди и заема няколко високопоставени длъжности в Чечня. Забележително е, че сега той е секретар на Съвета за сигурност на Чечня и ръководи Министерството на вътрешните работи на републиката.

Преди дни, когато отново се заговори за влошеното здраве на Рамзан Кадиров, Адам беше посочен като най-вероятния негов наследник, който ще ръководи Чечня.