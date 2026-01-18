IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Извънредна среща на посланиците на ЕС за митата на Тръмп заради Гренландия

Президентът на САЩ заяви, че от февруари ще наложи 10% такса върху стоки от осем европейски държави

18.01.2026 | 07:25 ч.
Постоянните представители на 27-те държави от ЕС ще се съберат днес на извънредна среща, след като американският президент Доналд Тръмп обеща вълна от мита срещу европейските съюзници, докато не бъде позволено на САЩ да купят Гренландия, предаде Ройтерс.

Кипър, който пое шестмесечното ротационно председателство на Съюза, съобщи тази вечер, че е свикал заседанието за неделния ден.

Европейски дипломати казаха, че то ще започне в 17:00 ч.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че от февруари ще наложи 10% вносната такса върху стоки от осем европейски държави, поради противопоставянето им на контрола на страната му над Гренландия, предаде Асошиейтед прес.

В публикация в социалните медии той заяви, че Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия ще бъдат обложени с мито. 

Размерът му ще бъде увеличен на 25% на 1 юни, ако не бъде сключена сделка за "пълното и цялостно закупуване на Гренландия" от САЩ, допълни той.

