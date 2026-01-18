Извънредна среща на посланиците на ЕС за митата на Тръмп заради Гренландия

Постоянните представители на 27-те държави от ЕС ще се съберат днес на извънредна среща, след като американският президент Доналд Тръмп обеща вълна от мита срещу европейските съюзници, докато не бъде позволено на САЩ да купят Гренландия, предаде Ройтерс.

Кипър, който пое шестмесечното ротационно председателство на Съюза, съобщи тази вечер, че е свикал заседанието за неделния ден.

Европейски дипломати казаха, че то ще започне в 17:00 ч.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че от февруари ще наложи 10% вносната такса върху стоки от осем европейски държави, поради противопоставянето им на контрола на страната му над Гренландия, предаде Асошиейтед прес.

В публикация в социалните медии той заяви, че Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия ще бъдат обложени с мито.

Размерът му ще бъде увеличен на 25% на 1 юни, ако не бъде сключена сделка за "пълното и цялостно закупуване на Гренландия" от САЩ, допълни той.