Канцлерът Мерц критикува германците, много често излизали в болнични

Германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува сънародниците си за склонността им да ползват болнични, като постави под въпрос защо средностатистическият служител отсъства от работа "почти три седмици" годишно поради болест или травма, предаде ДПА.

На предизборно събитие в Бад Рапенау преди вота в югозападната провинция Баден-Вюртемберг през март Мерц заяви, че политиката, позволяваща на лекарите да издават болнични след телефонни консултации, трябва да бъде преразгледана.

Мярката беше въведена през 2021 г. и срещна съпротивата на консерваторите на Мерц и представителите на работодателите.

"Това имаше смисъл по време на пандемията от коронавирус, но има ли смисъл и днес?", попита Мерц.

Подчертавайки средния брой от 14,5 болнични дни, взети от служителите в Германия през 2024 г., Мерц заяви, че това представлява "почти три седмици, през които хората в Германия не работят поради болест".

"Наистина ли е правилно? Наистина ли е необходимо?"

Канцлерът, който встъпи в длъжност през май миналата година, заяви, че е важно да се създадат стимули за хората да ходят на работа, за да се стимулира затруднената икономика на страната.

"В края на краищата, всички ние трябва да работим заедно във Федерална република Германия, за да постигнем по-високо ниво на икономически резултати, отколкото постигаме в момента."

Коментарите бяха разкритикувани от Янис Елинг от партия "Левите", който заяви, че "тези, които се оплакват от високите нива на заболеваемост, трябва да говорят за преумора, недостиг на персонал и нездравословни условия на труд, вместо да обвиняват служителите в липса на трудова етика".

Добрите заплати, достатъчният персонал и превантивните мерки подобряват здравето, заяви Елинг. /БТА