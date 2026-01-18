IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

Уважаема Урсула "Пфайзер" фон дер Лайен, не провокирайте "татко"!

Специалният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев с ехиден комернтар за Гренландия

18.01.2026 | 14:07 ч. 157
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Специалният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев направи ехиден коментар след изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за въвеждането на нови мита срещу осем европейски страни заради спора около Гренландия.

Свързани статии

Представителят на РФ отговори на публикацията в мрежата на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която предупреди, че тарифната война може да доведе до "опасна низходяща спирала“, пише Фокус.

Свързани статии

Дмитриев написа в социалната мрежа Х, че новите мита на САЩ се равняват на "1% за всеки войник, изпратен в Гренландия“, като спомена как генералният секретар на НАТО

Марк Рюте нарече Тръмп "татко“

"Уважаема Урсула "Пфайзер“ фон дер Лайен, не провокирайте "татко“! Вземете 13-те войници, изпратени в Гренландия. Можете да получите допълнителен 1% тариф за всеки изпратен войник“, се посочва в публикацията на руския посланик. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

урсула пфайзер дмитриев гренландия татко
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem