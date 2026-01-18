Специалният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев направи ехиден коментар след изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за въвеждането на нови мита срещу осем европейски страни заради спора около Гренландия.

Представителят на РФ отговори на публикацията в мрежата на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която предупреди, че тарифната война може да доведе до "опасна низходяща спирала“, пише Фокус.

Дмитриев написа в социалната мрежа Х, че новите мита на САЩ се равняват на "1% за всеки войник, изпратен в Гренландия“, като спомена как генералният секретар на НАТО

Марк Рюте нарече Тръмп "татко“

"Уважаема Урсула "Пфайзер“ фон дер Лайен, не провокирайте "татко“! Вземете 13-те войници, изпратени в Гренландия. Можете да получите допълнителен 1% тариф за всеки изпратен войник“, се посочва в публикацията на руския посланик.