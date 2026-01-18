IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Силно земетресение 7 по Рихтер разтърси Сицилия

Трусът е усетен в град Месина, няма данни за пострадфали

18.01.2026 | 17:37 ч. Обновена: 18.01.2026 | 17:37 ч. 5
БГНЕС

Земетресение разтърси североизточната част на Сицилия. Засега няма съобщения за щети. Трусът с магнитуд 4 е бил с епицентър на 2 км от Милителло Росмарино в североизточната провинция Месина.

Това сочат данните на Националния институт по геофизика и вулканология (INGV). Земетресението е настъпило в 14:54 ч. местно време и е било с дълбочина 8 км. Според данните на Европейския сеизмологичен център е имало още няколко по-леки вторични труса.

Вестник Il Mattino съобщи, че земетресението е било усетено в цялата област Месина, но не са били докладвани щети. Градът с около 1200 жители се намира северно от парка Неброди, най-голямата защитена зона в Сицилия.

Трусът е често явление в североизточната част на Сицилия, като на 17 януари в Пираино, на изток, е било регистрирано земетресение с магнитуд 2,5.

Сицилия земетресение силен трус Италия
