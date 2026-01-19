След повече от 20 години германците все още обменят марки за евро

През 2002 година в Германия бе въведено еврото. Въпреки това до днес германците държат милиарди германски марки. Откъде най-вече "изплува" старата валута?

През 2025 г. германците са обменили в Дойче Бундесбанк близо 53 милиона германски марки - почти толкова, колкото и през 2024 година. "Много хора откриват парите в домовете на своите възрастни родители или баби и дядовци , които са починали", казва Буркхард Балц от ръководството на Федералната банка. Случва се германски марки да изскачат и от стари куфари, якета или стари монетни колекции, пише Дойче веле.

Германската марка и сантименталната ѝ стойност

Други откриват германски марки при голямото пролетно почистване. Точно това се е случило например на 66-годишната Брунхилде Райман-Лукас от Бад Наухайм. Тя е открила няколко банкноти и монети от старата валута в чекмеджета, кутийки и пликове и ги е предала за обмяна в Дойче Бундесбанк.

Пенсионерката признава, че решението да обмени марките не е било лесно. "Имам толкова много спомени с германската марка, израснах с нея", казва Райман-Лукас и признава, че и до днес пресмята цените в германски марки.

Няма срок за предаването. Обмяната е безплатна.

Десетилетия след въвеждането на еврото в Германия липсват все още 12 милиарда германски марки, казвата от Дойче Бундесбанк. "Една част от тях сигурна е изгубена или унищожена", казва Буркхард Балц

Който открие стари банкноти или монети германски марки, все още може да ги предаде и да ги обмени в Дойче Бундесбанк. Срок за това няма. Обмяната е безплатна и може да се извърши във всички 31 филиала на банката из цялата страна. За тези, които са забравили: 1 евро отговаря на близо 2 германски марки.