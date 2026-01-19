Жертвите на железопътната катастрофа в Испания вече са 39 ВИДЕО

Броят на жертвите на железопътната катастрофа в Южна Испания, при която се сблъскаха два влака, вече е 39, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на испанската държавна телевизия РТВЕ (RTVE). По последни данни ранени са 152 души, уточнява телевизията.

Влаковете са се ударили, след като единият е дерайлирал близо до Адамус в андалуската провинция Кордоба. Трагедията се е разиграла около 19:40 ч. местно време вчера (20:40 ч. бълг. вр.).

Високоскоростен влак "Ирьо" (Iryo) на италианската компания "Трениталия" (Trenitalia), в който са били над 300 души, е дерайлирал, докато е пътувал от Малага за столицата Мадрид, и се е озовал на съседния релсов път, отбелязва ДПА.

Точно в този момент по линията в обратна посока се е движел високоскоростен влак на испанската компания "Ренфе" (Renfe), с около 200 пътници, който се е ударил челно в композицията на "Ирьо" и също е дерайлирал.

Регионалният премиер на Андалусия - Хуанма Морено, не изключи да има още жертви, защото продължава издирването на оцелели. Той уточни, че над 70 души са настанени в болница, като 15 от тях са в тежко състояние. По думите му разпознаването на жертвите ще започне скоро.

Испанският транспортен министър Оскар Пуенте съобщи, че два вагона от влака на "Ренфе" са се забили в насип. Все още се изясняват причините за инцидента. Според Пуенте е необичайно влак да дерайлира на права отсечка, която наскоро е била ремонтирана.

По информация на РТВЕ днешните курсове на около 200 влака по линии между столицата Мадрид и Андалусия, включително главните градове в областта Севиля, Кордоба и Гранад, са отменени.

Министър-председателят на Испания Педро Санчес освободи целия си график днес, съобщи канцеларията му. Видео от мястото на трагедията, разпространено в социалните мрежи, показа как спасители изкарват пътници от премазаните вагони, обърнати настрани. Някои от пътуващите са изскачали от счупени прозорци, докато други са били изнасяни на носилки, описва Ройтерс.

"Имахме много тежка нощ", казва пред Асошиейтед прес ръководителят на местната здравна власт Антонио Санс.

