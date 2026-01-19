IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радев изрази съболезнования за тежкия железопътен инцидент в Испания

Ние изразяваме своята солидарност с испанския народ, написа президентът

19.01.2026 | 11:52 ч. 0


Моите най-дълбоки съболезнования към крал Фелипе VI и към семействата на жертвите на трагичния железопътен инцидент в Южна Испания, написа президентът Румен Радев в платформата "Екс" относно катастрофата, при която се сблъскаха два влака.

Ние изразяваме своята солидарност с испанския народ в този труден момент, посочва президентът и пожелава бързо възстановяване на ранените.

Броят на жертвите при катастрофата вече е 39, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на испанската държавна телевизия РТВЕ (RTVE). По последни данни ранени са 152 души, уточнява телевизията.

 

