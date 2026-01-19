Радев изрази съболезнования за тежкия железопътен инцидент в Испания

My deepest condolences to King Felipe VI and to the families of the victims of the tragic railway accident in Southern Spain. We stand in solidarity with the Spanish people at this difficult moment. I wish a speedy recovery to those injured. @CasaReal — President.bg (@PresidentOfBg) January 19, 2026



Моите най-дълбоки съболезнования към крал Фелипе VI и към семействата на жертвите на трагичния железопътен инцидент в Южна Испания, написа президентът Румен Радев в платформата "Екс" относно катастрофата, при която се сблъскаха два влака.

Ние изразяваме своята солидарност с испанския народ в този труден момент, посочва президентът и пожелава бързо възстановяване на ранените.

Броят на жертвите при катастрофата вече е 39, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на испанската държавна телевизия РТВЕ (RTVE). По последни данни ранени са 152 души, уточнява телевизията.