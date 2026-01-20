Защо следващите изтребители Dassault Rafale може да бъдат построени в Индия?

Индия преговаря за голяма сделка за изтребители с Франция за закупуване на 114 изтребителя Dassault Rafale за Индийските военновъздушни сили (IAF). Това е изключителен ход, като се има предвид, че преди по-малко от година правителството на Индия и френската аерокосмическа фирма бяха в брутална словесна война помежду си след слабото представяне на френските бойни самолети Dassault Rafale в индо-пакистанската война, която продължи четири дни миналия май.

Индия иска около 80 процента от новите самолети да бъдат построени в Индия, а не във Франция – част от всеобхватната ѝ стратегия за индигенизация на въоръжените сили. Фактът, че Dassault се съгласи с това искане, вероятно е причината Ню Делхи да се върне към Dassault Rafale. В края на краищата, по време на миналогодишната война, IAF и техните френски бойни самолети бяха засенчени от пакистанските военновъздушни сили (PAF) и техните китайски JF-17 – и Индия изглеждаше на ръба на сблъсъка с френската фирма, пише Брандън Вайхарт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.

След войната през май 2025 г. индийците поискаха да видят собствения изходен код на Rafales в арсенала си. Dassault се съпротивляваха. Следователно е възможно, като се придържат към Dassault, всички да са доволни и конфликтът отпреди няколко месеца да бъде прекратен. Част от спора между Dassault и индийското правителство беше заради настояването на индийското правителство, че подценяващото им представяне във въздушната война срещу Пакистан се дължи на дефектни самолети, предоставени от Dassault. Френската фирма, междувременно, го отдаде на пилотска грешка и лошо обучение на пилотите.

Чрез изграждането на новите самолети в Индия обаче, ВВС могат да осигурят контрол на качеството – и ако нещо се обърка с тези самолети в бъдеща бойна обстановка, ще бъде по-трудно да се обвинява френската фирма. Това е печеливша ситуация за всички участници – освен ако ВВС не се представят зле в друг кръг от бойни действия с пакистанците или китайците, които днес отново навлизат в индийската територия по северната граница на Индия с Китай.

Ню Делхи е ангажиран с по-голямо местно развитие на веригата си за доставки в областта на отбраната. Така че индийските фирми биха правили лъвския пай от създаването на компоненти и сглобяването на по-голямата част от самолетите в Индия. Dassault дори е готова да създаде съоръжение за поддръжка, ремонт и основен ремонт (MRO) в Индия, за да гарантира, че флотът от нови самолети се поддържа правилно в страната. Всъщност това MRO би могло да обслужва други оператори в региона, давайки на Индия безпрецедентни предимства пред конкурентите ѝ.

Сделката с Dassault Rafale ще направи Индия по-самостоятелна

ВВС отчаяно се опитват да модернизират и разширят своите възможности на фона на натиск върху структурата на силите. Въпреки спора между Индия и Dassault, Rafale се смята за производител на високопроизводителни многоцелеви бойни самолети. Следователно, като накара Dassault да лицензира системите им за изграждане в Индия, индийците разширяват своите възможности и стават по-самостоятелни.

Освен това, изграждането на местно ниво ще подобри уменията на Индия в аерокосмическата индустрия, ще укрепи местните вериги за доставки и потенциално ще увеличи приходите от износ с течение на времето.

Чрез изграждането на тези системи в Индия, ВВС на Индия ще видят реално въздействие върху оперативните си способности. Днес златният стандарт на ВВС е да поддържат около 42 ескадрили изтребители. В момента обаче този брой е много по-нисък - вероятно чак 30. Чрез вливането на местно произведени Rafale в настоящия флот, Индия прави реално подобрение.

Друг интересен аспект от сделката на Индия с Dassault е, че тя служи като мост от зависимостта от американски и чуждестранни елементи към пълната самодостатъчност. Имаше сериозни забавяния в текущите местни програми - по-специално проблеми с интеграцията с Tejas Mk1A. След това е и продължаващият проблем с двигателите GE F404, който засяга други индийски проекти.

Това е свързано с големи рискове. И те включват неспособността на Индия да спази допустимите отклонения в мащаб. Макар че това е умна стъпка за Индия, има вероятност разходите да се увеличат драстично.

Rafale е стъпка към истинска стратегическа автономност

В крайна сметка тази сделка с Rafale не е за Франция, нито дори за самата птица. Индия си купува временна мярка от Франция.

Индигенизацията в тази мощна епоха на коригираща деглобализация, когато от нациите отново се очаква да се грижат за себе си, е стрес тест за Индия. Ако Ню Делхи успее да премине този стрес тест, скоро ще може да поддържа модерни бойно готови флоти, което означава, че истинската стратегическа автономия ще бъде постигната - мечтата на индийските стратези от най-ранните дни на независимостта.

С Китай, който настъпва по Хималаите, а Пакистан усъвършенства подкрепения от Китай модел на военновъздушни сили, който вече е поставил в неудобно положение индийските ВВС, Ню Делхи вече няма лукса да учи тези уроци бавно.