Испанският премиер обяви тридневен траур, обеща прозрачност при разследването на влаковата катастрофа

Испанският премиер Педро Санчес обеща днес "пълна прозрачност" и откриване на "истината" за причините за железопътния инцидент вчера, при който загинаха 39 души в Южна Испания, предаде Франс прес.

Влаковете са се ударили, след като единият е дерайлирал, близо до Адамус в провинция Кордоба, автономна област Андалусия. Трагедията се е случила около 19:40 ч. (20:40 ч. българско време) вчера.

Според службите за спешна помощ 122 души са ранени, 48 от които все още са в болница, а 12 са в интензивно отделение.

"Ще открием истината", каза премиерът, като обеща "пълна прозрачност и яснота".

По време на кратко изявление, направено от Санчес в Адамус в автономната област Андалусия, където стана инцидента, премиерът на Испания обяви тридневен национален траур, който "започва от полунощ днес и ще продължи до четвъртък".

Синдикатът на испанските машинисти в писмо от август е предупредил жп оператора АДИФ (ADIF) за сериозно износване на високоскоростни жп линии, включително на тази, на която вчера се сблъскаха два влака, предаде Ройтерс, като се позова на копие на писмото.

Дупки и неравности, както и неравномерности на електропроводните мрежи причиняват чести повреди и увреждат влаковете, се казва в текста, публикуван в социалната мрежа "Екс".

Съобщава се, че машинисти всеки ден са уведомявали оператора за опасенията си, но не са били предприети никакви действия.

Операторът засега не е откликнал на молбата на Ройтерс за коментар.