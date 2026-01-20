Снежна буря в САЩ доведе до катастрофа със 100 превозни средства

Служители на реда заявиха в понеделник, че работят по разчистването на пътищата след катастрофа със 100 превозни средства, станала по заснежени пътища в северния щат Мичиган.

Полицията на щата съобщи за множество ранени при катастрофата, но без загинали, след като големи камиони и превозни средства се сблъскаха на магистрала I-196, при което много превозни средства излязоха от пътя заради образувалата се поледица.

Инцидентът в понеделник сутринта включваше 30-40 полуремаркета, блокиращи натоварения междущатски път, който остана затворен часове по-късно. Длъжностни лица призоваха шофьорите да намалят скоростта при „коварните“ условия в понеделник, като зимната буря продължаваше да навалява сняг в региона, а температурите се очакваше да паднат до -22 градуса по Целзий, включително със студен вятър.

Националната метеорологична служба (NWS) съобщи, че през нощта се очакват „сняг и снежни бури“ с натрупвания до 10 см, което ще доведе до общото количество натрупан сняг от 35,5 см за части от югозападен и западната част на централен Мичиган. „Пътуването в района не се препоръчва“, се казва в изявление на NWS. | БГНЕС, АФП