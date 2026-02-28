Абас Арагчи: Хаменей е жив, „доколкото ми е известно”

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че върховният лидер Али Хаменеи и президентът Масуд Пезешкиан са все още живи „доколкото ми е известно“, на фона на спекулации за съдбата им след американско-израелските удари по Техеран в събота.

В интервю за NBC Арагчи заяви, че ситуацията е „под контрол“ и че почти всички високопоставени служители са в безопасност, с изключение на няколко командири.

Неговите коментари идват, след като израелските медии съобщиха за нарастваща оценка в армията, че Хаменей може да е бил убит при ударите.

Според израелските медии почти всички висши лидери са били мишени, въпреки че иранските медии омаловажават някои от тези твърдения.

Канал 12 съобщи, позовавайки се на анонимни израелски източници, че според оценката на правителството върховният лидер е бил убит. Той цитира източниците, според които има „нарастващи индикации“ в този смисъл. Израелското правителство обаче не е потвърдило тази информация.

Медията съобщи също, че се очаква Хаменей да изнесе предварително записана реч днес.

Междувременно израелската държавна телевизия Kan заяви, че „няма контакт“ с Хаменей

и че съдбата му остава неизвестна.

Три източника, запознати с въпроса, заявиха пред Reuters, че се смята, че иранският министър на отбраната Амир Насирзаде и командирът на Революционната гвардия (IRGC) Мохамад Пакпур са били убити при израелските атаки.

Свързани статии Израелски удари отнеха живота на министъра на отбраната на Иран и командира на гвардията

Иранската информационна агенция Tasnim потвърди, че са били ударени райони в близост до президентския дворец и комплекса на Хаменей. Въпреки това, официален представител съобщи на Reuters, че Хаменей не е в Техеран и е бил преместен на безопасно място.

Иранските държавни медии съобщиха, че Пезешкиан е невредим, както и председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, външният министър Абас Арагчи, главнокомандващият иранската армия Амир Хатами и председателят на съдебната власт Голам-Хосейн Мохсени-Еджеи.