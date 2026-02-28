БСП за ударите над Иран: Още една унищожителна война в Близкия изток е напълно неприемлив сценарий

Едностранни военни действия никога не водят до нищо друго, освен до война. Войната не е продължаване на политиката с други средства, а просто смърт и разрушения. Това написа във Фейсбук председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков.

„Българската социалистическа партия призовава за деескалация и завръщане към дипломатическите усилия за решаване на споровете. Още една унищожителна война в Близкия изток е напълно неприемлив сценарий и трябва да се положат всички усилия да се предотврати, докато още има възможност затова. Това е и най-безспорният български и европейски интерес”, пише още Крум Зарков в своята позиция.