Путин се радва на разногласията между Тръмп и Европа, но не бива да прибързва

Кремъл заяви, че Тръмп ще остане в историята, ако поеме контрола над Гренландия. Специалният пратеник на президента Владимир Путин, Кирил Дмитриев, приветства "разпадането на трансатлантическия съюз". А бившият президент Дмитрий Медведев се пошегува с обедняването на Европа.

Русия наблюдава с радост как усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да завземе Гренландия задълбочават разделението с Европа, дори когато действията му биха могли да имат сериозни последици за сигурността на Москва, която жадува за собствено присъствие в Арктика, пише Ройтерс.

Критиките към Тръмп за Гренландия липсват забележително в момент, когато Русия иска да го задържи на своя страна, за да гарантира, че всеки край на войната в Украйна ще бъде при условията на Москва, докато традиционните съюзници на Русия, Венецуела и Иран, също са в полезрението на Вашингтон.

"Има международни експерти, които смятат, че като разреши въпроса за анексирането на Гренландия, Тръмп със сигурност ще остане в историята. И не само в историята на Съединените щати, но и в световната история", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в понеделник. "Трудно е да не се съгласим с тези експерти."

Радост в Москва

Вестник "Московски комсомолец" писа, че е удоволствие да се види Европа "напълно изгубена", след като Тръмп заяви, че ще наложи по-високи мита върху стоки, внасяни от някои европейски страни, докато Съединените щати не придобият Гренландия.

"Да направим Америка отново велика (MAGA) = Да направим Дания отново малка (MDSA) = Да направим Европа отново бедна (MEPA). Най-накрая ли разбрахте това, глупаци?", написа бившият президент Дмитрий Медведев, който сега е заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия и се превърна в един от най-радикалните гласове на кремълската пропаганда.

Кирил Дмитриев, специалният пратеник на Путин в преговорите със САЩ за войната в Украйна, се подигра на европейските лидери в публикации в социалните медии.

"Разпадането на трансатлантическия съюз. Най-накрая нещо, което си струва да се обсъди в Давос", каза Дмитриев, който трябва да се срещне с американски представители в швейцарския курорт тази седмица, за да обсъди Украйна.

Дмитриев написа в X, че "Путин разбира разсъжденията на САЩ относно Гренландия", визирайки реч, в която Путин каза, че плановете на САЩ за Гренландия имат дълбоки исторически корени.

Руски коментатори отбелязват, че позицията на Тръмп оказва безпрецедентен натиск върху военния съюз НАТО, дългогодишен враг на Москва, и може да причини икономически и дипломатически проблеми за Европейския съюз и Великобритания, които Москва вижда като пречки пред усилията на Русия да наложи волята си в Украйна.

Статия в "Российская газета", официалният руски правителствен вестник, се пита дали различията в мненията относно Гренландия ще означават края на НАТО. Сергей Марков, бивш съветник на Кремъл, заяви, че Москва трябва да помогне на Тръмп да постигне амбициите си, "защото почти всички врагове на Тръмп са и врагове на Русия".

Деликатна позиция за Русия

Въпреки удовлетворението си, Москва е в деликатна позиция, тъй като действията на Тръмп биха могли да окажат влияние върху собствените амбиции на Москва в Арктика, регион, богат на природни ресурси и считан за стратегически важен от Русия. Русия беше възмутена от предположението на Тръмп, че Москва представлява заплаха за Гренландия - част от мотивите му да иска американски контрол над острова - но избегна да го спомене по име в критиките си.

Министерството на външните работи заяви миналата седмица, че е неприемливо Западът да продължава да обвинява Русия и Китай, че представляват заплаха за Гренландия. Но Украйна е по-висок приоритет за Русия от Гренландия, където САЩ вече имат военно присъствие.

Трансатлантически разрив за Гренландия, включващ държави, финансирали и въоръжили Киев, би могъл да играе в полза на Русия, евентуално да се разпространи в други политически области и да засенчи събитията в Украйна. Някои руски коментатори предполагат, че Тръмп въвежда нов световен ред без правила, което би могло да бъде в полза на Москва. Други обаче бият тревога за непредсказуемостта на поведението му, позовавайки се на неотдавнашното залавяне на Николас Мадуро във Венецуела. Те също така предупредиха, че Тръмп, който казва, че САЩ ще потвърдят господството си в Западното полукълбо, не е показал готовност да приеме други държави да имат свои собствени сфери на влияние.

"Русия може да има своя собствена сфера на влияние само чрез сила", смята Марков.