Експерт твърди, че Владимир Путин може да насочи поглед към малък град в Източна Европа в опит да нахлуе в НАТО.

Бившият дипломат Тим ​​Уиласи-Уилси предупреди, че "проектът“ на руския лидер все още не е завършен, тъй като очаква Путин "да има добра 2026 година“. Професорът от Кингс Колидж в Лондон предупреди, че дори ако ударите и стрелбата в Украйна утихнат, следващите ходове на кремълския господар биха могли да бъдат още по-дръзки.

Експертът смята, че Путин първо ще започне със "задълбочаване в краищата на Украйна“, за да провери уверенията, дадени от съюзниците, а точка на особена опасност за основите на НАТО ще бъде Нарва - малък град на естонско-руската граница.

"Този, който винаги съм смятал за потециално опасен, е Нарва, където 80% от населението е руско“, каза Уиласи-Уилси пред The ​​Sun и риторично попита: Наистина ли вярваме, че Съединените щати ще воюват за един град в Естония? Вече не съм сигурен".

Това се случва, когато Съветът за сигурност на ООН трябваше да проведе извънредно заседание, след като Путин изстреля балистична ракета "Орешник“ към Украйна.

Киев също обвини Русия, че е достигнала "ужасяващо ново ниво на военни престъпления и престъпления срещу човечеството чрез терора си срещу цивилни“.

United in fear, divided in politics – a view from Narva, a historic Estonian city just 101 metres away from Ivangorod in Russia. The #RussiaUkraine war has cast a shadow on families here with younger generations rooting for #Zelensky while older generations carrying a sympathy… — Smita Sharma (@Smita_Sharma) December 31, 2025

Междувременно се твърди, че Русия е измамила африкански войски да се присъединят към нейните редици, преди да ги използва като "месо за месомелачката“ в продължаващата война. Като доказателство на твърденията през ноевмри Киев заяви, че са идентифицирани 1426 бойци от 36 африкански държави, служещи в руската армия, но предупреди, че действителният брой може да е по-висок. Украинският външен министър Андрий Сибига твърди, че те се използват като пушечно месо.

На други места, предупреждения за малкия естонски град Нарва се появиха от експерти в Chatham House на фона на спекулациите, че Москва го разглежда като недовършен проект.

Разположен на източната граница на страната, Нарва е отделена от Русия от едноименната река, а град Ивангород е точно срещу нея. Двата града бяха разделени, след като Естония обяви независимостта си, което направи Нарва една от най-източните точки не само на ЕС, но и на НАТО.

A banner with Putin was hung in Estonian Narva opposite Russian Ivangorod. The Estonian museum in Narva has again put up a poster featuring the Russian leader on May 9. A patriotic concert is to be held in Ivangorod Today. Two screens facing Estonia have been set up in the city… pic.twitter.com/kqGX73NgNJ — Belsat in English (@Belsat_Eng) May 9, 2025

Демографските данни на града само допълнително увеличават рисковете, като около 97% от местните жители говорят руски, а много от тях имат семейни връзки в Русия. Малко след обявяването на независимостта на Естония, градът и околните райони също гласуваха за независимост от страната на неофициален референдум.

Гласуването обаче беше определено като противоконституционно от естонското правителство, като мнозина предположиха, че това е ход, тихомълком настояван от Москва. Но опасенията само нараснаха след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, след коментари на Путин, предполагащи, че Нарва ще трябва да бъде "върната“ през 2022 г.

И макар страната да е един от най-големите поддръжници на Украйна и да е предоставила повече помощ в съответствие с БВП от всяка друга държава, ежедневието в град Нарва е сложно.

След като беше под СССР в продължение на десетилетия, дълбоките културни и езикови връзки на града с Русия не се изпариха, когато той стана автономен.

Враждебността между двете държави остава ясна и днес, като Естония агресивно се опитва да се отдалечи максимално от съветското си минало, призовавайки гражданите си да избягват пътувания до Русия.

City of Narva 🇪🇪 today.

Narva castle’s riverfront view decorated properly so all messages are clearly seen by Russia from opposite side of the river. Here Europe, freedom, and democracy starts. These values will be safeguarded and war criminals hold accountable.#EuropeDay2024 pic.twitter.com/2D8VP5B9iz — Estonia in Ukraine (@EE_Ukraine) May 9, 2024

Междувременно преминаването на границата, нещо, което някога е било рутинно, сега може да отнеме до десет часа.

Това се случва, след като Русия заяви, че Украйна и нейните европейски съюзници са "ос на войната“ по-рано този месец. Кремъл също така предупреди, че чуждестранните войски могат да се превърнат в легитимна военна цел, след като Великобритания обеща да разположи войници в Киев като част от мирно споразумение.

Посланието от Москва идва, след като съюзниците на президента Володимир Зеленски заявиха, че са се споразумели за ключови гаранции за сигурност за Украйна на среща на върха в Париж.

Русия остро определи плана като "военен“ – като Министерството на външните работи заяви, че "всички такива части и съоръжения ще се считат за легитимни военни цели“.

"Новите военни декларации на така наречената "Коалиция на желаещите" и киевския режим заедно образуват истинска „ос на войната“, се казва в изявление на руското външно министерство, в което плановете, изготвени от съюзниците на Киев, се наричат ​​"опасни“ и „разрушителни“.

"Плановете на тези участници стават все по-опасни и разрушителни за бъдещето на европейския континент и неговите жители, които също са принудени от западните политици да финансират тези стремежи от собствените си джобове“, добавя се в изявлението.

Москва, която започна пълномащабно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., многократно предупреждаваше, че няма да приеме членове на НАТО да изпращат мироопазващи войски в Украйна и заплаши, че и те могат да бъдат подложени на обстрел.

Това се случва, след като Киър Стармър подписа декларация за намерения в Париж с френския президент Еманюел Макрон и Зеленски, в която се очертава разполагането на сили в случай на постигане на мирно споразумение през януари.

Конкретни подробности за това как ще се ангажира обаче липсваха, тъй като Зеленски повтори, че все още не е получил "недвусмислен“ отговор какво ще се случи, ако Русия атакува отново.