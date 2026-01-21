IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ЕП: Пътниците в самолетите да имат право на ръчен багаж без допълнителна такса

Евродепутатите искат да запазят правото на обезщетение за закъснение от три часа

21.01.2026 | 19:57 ч. 4
Европейският парламент иска пътниците в самолетите да имат право на ръчен багаж без допълнителна такса. ЕП прие позицията си относно преразглеждането на промените в правилата на Европейския съюз за правата на пътниците във въздушния транспорт, предложени от държавите членки на ЕС през юни 2025 г.

Евродепутатите искат да запазят правото на обезщетение за закъснение от три часа, като същевременно настояват за по-прости процедури за възстановяване на разходите и безплатен ръчен багаж. 

“Искаме ръчният багаж в определени размери да бъде включен в цената на билета”, изкази позиция и българският евродепутат Андрей Новаков от групата на Европейската народна партия/ГЕРБ.

“Не е нормално билет, който струва 30 евро, да ти позволи да се качиш на борда, но ако куфарът ти излиза с два сантиметра от определеното от авикомпанията, да ти искат още 75 евро. Очевидно тези два см на куфара или половин кг повече не струват 75 евро. Това е начин да изкараш повече пари от човека, а не да направиш летенето ефективно”, коментира евродепутатът.

ЕП иска пътниците да имат право да носят със себе си в самолета, без допълнителна такса, един личен предмет (например чанта, раница или лаптоп) и един малък ръчен багаж с максимални размери 100 cм (комбинирана дължина, ширина и височина) на тегло до седем килограма.

Евродепутатите искат да запазят правото на пътниците да им бъдат възстановени средства или да бъдат пренасочени и да получат компенсация, ако полетът е закъснял с повече от три часа, ако бъде отменен или ако им бъде отказан достъп на борда. Съветът на ЕС настоява обезщетението да се прилага само след закъснение от четири до шест часа в зависимост от разстоянието на полета. / БТА

евродепутати европейски парлаамент ръчен багаж пътници
