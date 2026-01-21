Тръмп захапа Европа: Без нас щяхте да говорите немски или японски НА ЖИВО

САЩ се радват на растеж, какъвто никоя страна не е виждала досега. Хората се справят много добре, много са доволни от мен. Така американският президент Доналд Тръмп започна своята реч на икономическия форум в Давос.

След проблеми с AirForce One и известно закъснение, той се качи на подиума в претъпканата зала, пред чиито врати също се струпаха тълпи от хора, чакащи да чуят какво ще каже Тръмп по наболелите теми на деня - Гренландия, митата, войната в Украйна.

"Хубаво е да се завърна. Виждам толкова много приятели, малко врагове", пошегува се той, провокирайки смях у публиката.

Тръмп се похвали, че "инфлацията е победена", а предишната "отворена и опасна граница" на Америка вече е затворена. (Инфлацията за последно беше регистрирана на 2,7% годишно, над целта от 2% на Федералния резерв). Той също така заяви, че благодарение на него се осъществява най-забележителната трансформация в историята на САЩ, обещавайки растеж, какъвто никоя страна не е виждала преди.

Базовата инфлация е само 1,6%, добави американският държавен глава, докато се прогнозира растеж за четвъртото тримесечие на 2025 г. от 5,4% – много по-висок от прогнозите на всеки друг освен самия Тръмп.

Типично за него, когато е изправен пред публика, пълна с европейци, Тръмп атакува "неконтролираната, масова миграция" и фокуса на Европа върху зелената енергия.

Той заяви, че някои места в Европа са "честно казано неразпознаваеми", цитирайки думите на свои "приятели, които се връщат от различни места".

"Можем да спорим за това, но няма спор. Приятели се връщат от различни места - не искам да обиждам никого - и казват, че не ги разпознават. И то не по положителен, а по много негативен начин. А аз обичам Европа и искам да видя как Европа върви добре. Но тя не се движи в правилната посока."

След това Тръмп заявява, че намалява данъците и повишава митата за чужди държави - за да плати за щетите, които според него те са причинили на САЩ. Трябва обаче да се отбележи, че тарифите се плащат от вносителите, т.е. американските компании и потребители.

Скромността не е сред приоритетите в тази реч

Позовавайки се на новите правила за "100% разходи", въведени в подкрепа на инвестициите на компаниите, Тръмп заяви, че "се случва чудо" в американската икономика, което "никой не е мислил, че някога ще бъде направено от която и да е държава".

По собствените му думи първият му мандат като президент е бил "най-успешният мандат досега" от финансова гледна точка.

По отношение на търговията Тръмп предположи, че почти всяка страна, подписала търговско споразумение със САЩ, е видяла бум на фондовите си пазари, а след това напомни на Световния икономически форум:

"Когато Съединените щати се изкачват, вие ги следвате."

Що се отнася до Венецуела, Тръмп разкри, че САЩ току-що са взели 50 милиона барела венецуелски петрол (след залавянето на лидера им Николас Мадуро). Това обаче е спорен въпрос, тъй като петролът е бил продаден на компания, чийто висш търговец на петрол е дарил средства за кампанията за преизбиране на Доналд Тръмп.

"Венецуела ще се справи фантастично", обеща американският президент, казвайки, че бързо ще спечели повече пари, отколкото през последните 20 години.

Тръмп сподели, че "иска Обединеното кралство да се справя отлично", преди да разкритикува британската стратегия за зелена енергия. Шегувайки се, че "трябва да печелиш пари от енергия, а не да ги губиш", той "разкри" на публиката в Давос как зелената енергия е измама.

Американският лидер разкритикува решението за прекратяване на сондажите в Северно море (част от стратегията за борба с климатичната криза), заявявайки, че компаниите са били възпрепятствани от сондирането чрез данъци върху неочакваните приходи.

След това Тръмп иронизира ролята на Китай в индустрията за зелени технологии, казвайки, че "никога не сте виждали вятърен парк в Китай" - те ги строят само като макети, за да убедят "глупавите хора" да ги купят.

Относно кризата в Гренландия - Тръмп каза, че се е чудил дали да не извади това от речта си (но това е въпросът, който интересува всички). Той започна темата с относително помирителен тон, казвайки:

"Изпитвам огромно уважение към народа на Гренландия и народа на Дания. Но всеки член на НАТО е длъжен да защитава собствената си територия. Никой не може да осигури сигурността на Гренландия освен САЩ."

По думите му светът е видял това по време на Втората световна война, когато "Дания падна под властта на Германия след шест часа бой".

"След това бяхме принудени да изпратим собствените си сили, за да държим територията на Гренландия, на голяма цена и разходи", заяви Тръмп, като добави, че САЩ са изградили военни бази на това "голямо красиво парче лед".

И, използвайки език, популяризиран от английските футболни фенове, Тръмп заяви на публиката в Давос, че Америка е спечелила Втората световна война.

"Без нас може би щяхте да говорите немски и японски", убеден е той. "След войната върнахме Гренландия на Дания. Колко глупави бяхме да направим това? Колко неблагодарни са сега."

Тръмп увери че САЩ "се грижат много" за хората в Европа, споменавайки шотландското и немското си потекло, и добави, че "ние дълбоко вярваме във връзките, които споделяме с Европа като цивилизация".

Но има и едно голямо "но".

"Ето защо въпроси като енергетиката, търговията, имиграцията и икономическия растеж трябва да бъдат централни грижи за всеки, който иска да види силен и обединен Запад, защото Европа и тези страни трябва да направят своето. Те трябва да се откажат от културата, която са създали през последните десет години. Ужасно е това, което си причиняват. Те се самоунищожават. ... Искаме силни съюзници, а не сериозно отслабени."

Тръмп заяви, че САЩ търсят "незабавни преговори", за да обсъдят придобиването на Гренландия. Припомняме, Дания заяви, че полуавтономният остров не е за продажба.

Според него САЩ получават само "смърт, разрушения и огромни суми пари [дадени] на хора, които не оценяват това, което правим" - и той говори както за НАТО, така и за Европа като цяло. След това американският президент посочи шефа на НАТО Марк Рюте в публиката, който тази сутрин направи комплимент за натиска на Тръмп да увеличи военните разходи сред членовете на НАТО.

Тръмп изглежда обеща, че няма да използва сила, за да получи Гренландия.

"Няма да получим нищо, освен ако не използвам прекомерна сила и мощ, когато бихме били неудържими. Няма да използвам сила", заяви той.

Без скрупули Тръмп заяви, че САЩ не са получили "нищо от НАТО", освен да защитят Европа от Русия. Това, честно казано, е обидно твърдение за членовете на Алианса. Обещанието за колективна отбрана на НАТО, Член 5, е било активирано само веднъж - след 11 септември.

Тръмп повтоли твърдението си, че войната между Русия и Украйна трябва да спре. По думите му се водят преговори с Владимир Путин, който "иска да сключи сделка". Той смята, че Володимир Зеленски, с когото ще се срещне по-късно днес в Давос, също иска да сключи сделка.

"Те трябва да спрат тази война", отсече Тръмп.

След това американският лидер се върна към Гренландия, казвайки, че островът може да играе "жизненоважна роля за световния мир и световната защита". Той настоя, че това е "много малка молба" в сравнение с това, което САЩ са давали на НАТО в продължение на много десетилетия. И отново постави под въпрос ангажимента на другите членове на НАТО към алианса, казвайки:

"Ние сме там за НАТО на 100%, не съм сигурен дали те биха били там за нас."

В един объркващ момент Тръмп обвини "Исландия" за спада на американския фондов пазар вчера. Тръмп също така направи интересен коментар,че исландците го харесвали и дори го наричали "татенце".

Президентът Макрон също не се размина без коментар.

"Гледах Макрон с тези хубави очила. Какво подяволите е станало? Но аз го харесвам, колкото и да не ви се вярва, аз го харесвам", заяви Тръмп преди да разкаже как е използвал заплахата от тарифи, за да убеди европейските страни да намалят цената на лекарствата, отпускани с рецепта, в САЩ.

Тръмп е убенен, че може да се каже, че е свалил цените на лекарствата с 2000%. Фалшивите новини, казва той, може да го нарекат само 90% намаление, но това звучи "много по-зле".

Той се подигра с глобалния елит, лобирайки, за пореден път, пред него да му позволи да придобие Гренландия. Улавяйки "изкуството на сделката", Тръмп казва на Световния икономически форум:

"Можете да кажете "да" и ние ще бъдем много благодарни, или можете да кажете "не", а ние ще запомним."

Американският лидер говори и за плановете си да намали разходите за живот в САЩ. С нападки срещу Джо Байдън ("ужасен президент"), Тръмп каза в Давос, че е подписал вчера изпълнителна заповед, която се опитва да ускори усилията му да забрани на големи институционални инвеститори да купуват еднофамилни къщи.

Той добави, че призовава Конгреса да ограничи лихвените проценти по кредитните карти до 10% за една година.

"Това ще помогне на американците да спестяват за жилище", убеден е той.

Президентът Тръмп говори пред световните лидери вече повече от час, което е с около 20 минути повече от определеното му време.

Тръмп заяви, че иска да построи "най-великия Златен купол, строен някога" над Гренландия. По думите му, ако някога избухне ядрена война, "тези ракети ще летят точно над центъра на това парче лед".

Той добави също, че инсталацията ще защити и Канада, казвайки, че "Канада получава много безплатни неща от нас", като порица премиерът ѝ Марк Карни след речта му.

"Канада живее благодарение на САЩ", заяви Тръмп, отбелязвайки, че Карни "трябва да бъде благодарен".