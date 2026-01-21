Съперникът на Тръмп, губернатор Гавин Нюсъм, за речта му в Давос: Скука

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм определи речта на президента на САЩ Доналд Тръмп като "един от най-незначителните часове, които съм прекарал от години - и мисля, че светът е прекарал".

Нюсъм, който присъстваше в залата по време на речта, даде унищожителна оценка на специалното обръщение на Тръмп в Давос, казвайки:

"То беше незначително в своята незначителност. Той каза това, което всички знаехме - че няма да нахлуе в Гренландия."

Нюсъм, един от водещите претенденти сред кандидатите на Демократическата партия за президент през 2028 г., каза, че изказването е било "скучно и на моменти грубо".

"Огън и ярост, които буквално не се равняват на абсолютно нищо".

Нюсъм каза, че Европа "трябва да се тревожи, ако не реагира твърдо", допълвайки, че реакцията на европейските лидери, включително френския Еманюел Макрон, изглежда е смекчила Тръмп.

"Той реагира на случилото се вчера, а вчера се случиха множество неща - не само речта на Макрон и президента на ЕС, и речта на Карни, но и пазарите реагираха."

По-рано губернаторът на Калифорния беше видян да се усмихва в тълпата на Световния икономически форум, докато президентът Доналд Тръмп го наричаше "добър човек".

"Ще помогнем на хората в Калифорния. Искаме да няма престъпност. Знам, че Гавин е тук. Разбирах се чудесно с Гавин, когато бях президент. Гавин е добър човек", каза той, докато камера засече Нюсъм в стаята, който се усмихваше. "Бих казал следното: ако бях губернатор от Демократическата партия или нещо подобно, щях да се обадя на Тръмп и да му кажа: "Влезте. Накарайте ни да изглеждаме добре."

Нюсъм се смята за потенциален кандидат на Демократическата партия за президент през 2028 г.