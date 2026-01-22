Две жертви на бурята в Гърция



Силни дъждове и бурни ветрове отнеха живота на двама души в Гърция. Министърът на морските въпроси Василис Кикилиас написа в социалната мрежа X, че служител на бреговата охрана е загинал „при изпълнение на служебния си дълг“ в крайбрежния град Астрос. Той се намира в източната част на Пелопонес. По данни на медиите мъжън е бил ударен от вълна и е получил смъртоносни наранявания, докато е призовавал местни рибари да напуснат района.

Няколко часа по-късно държавната телевизия ERT съобщи, че жена е загинала в атинското предградие Глифада, след като е била повалена от автомобил, отнесен от придошлите води.

Буреносният фронт, който се придвижваше на изток през Гърция, донесе ветрове със скорост над 100 километра в час, което принуди властите в Атина, както и в западната и южната част на страната, да затворят училищата. Метеоролозите заявиха, че в някои райони са паднали валежи, равняващи се на количеството дъжд за шест седмици.

Премиерът Кириакос Мицотакис също отложи планираното си пътуване до Световния икономически форум в Давос, Швейцария. Хората са призовани да не излизат навън в засегнатите райони.