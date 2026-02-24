Защо Китай строи завод за боеприпаси в Кувейт?

Миналият август Китай и Кувейт обещаха да поддържат по-тесни военни връзки, като в центъра им беше тогавашният строящ се завод за боеприпаси в малкото емирство в Персийския залив. Тази седмица кувейтският премиер шейх Ахмед Абдула ал-Ахмед ал-Сабах присъства на откриването на първия местен завод в Кувейт за производство на стрелкови оръжия за кувейтската армия. По време на церемония по встъпване в длъжност шейх Ахмед натисна бутон за „официално стартиране на производството“ във фабриката за леки боеприпаси Naif, съобщи Кувейтската информационна агенция (KUNA).

Присъстваха също китайският консул в Кувейт Лиу Сян и Джи Вей, по това време главен изпълнителен директор на China North Industries Corporation (Norinco), китайски държавен производител на оръжие. Джи заяви, че целта на съвместното партньорство е „да се произвеждат висококачествени боеприпаси, да се трансферира управленска техническа експертиза и да се обучават националните кадри“.

Като 10-ият по големина вносител на оръжие в света от 2020 до 2024 г., Кувейт силно разчита на вноса на военно оборудване. Съединените щати отдавна са негов основен доставчик, като представляват 70 до 75 процента от вноса му за отбрана от 2010 до 2019 г., пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Фабриката за леки боеприпаси „Наиф“ е първото съоръжение за производство на боеприпаси в Кувейт, а откриването ѝ е част от усилията на държавата от Персийския залив да засили самостоятелността си и да разшири вътрешната си военно-индустриална база. Тя също така осигурява на Китай опора в Близкия изток, въпреки че новата фабрика ще произвежда предимно боеприпаси по стандарта на НАТО, включително патрони с калибър 9 мм, 5,56 мм, 7,63 мм и .50 (12,7 мм).

Китай ще предостави експертиза и помощ при обучението на местен персонал

Освен завода за боеприпаси, Пекин поддържа дългогодишно стратегическо партньорство с Кувейт, установено за първи път през 1971 г. Той се фокусира силно върху енергетиката и инфраструктурата; а през последните години постави по-голям акцент върху отбраната.

Китай е инвестирал 4,1 милиарда долара в програми в близкоизточната страна, включително завода за боеприпаси и разширяването на пристанищните съоръжения. Последното е в съответствие както с китайската инициатива „Един пояс, един път“, така и с визията на Кувейт 2035.

Изграждането на новия завод за боеприпаси ни напомня, че въпреки че барутът е изобретен в Китай между IX и XI век, той се е разпространил на запад по Пътя на коприната, достигайки Близкия изток в средата на XIII век. Учени от Близкия изток, като Хасан ал-Рама, са усъвършенствали формулата, което е позволило предаването ѝ в Европа, където тя революционизира войната до 1350 г.

Днес Кувейт все повече гледа на изток към Китай, като е сключил сделки за закупуване на множество партиди от китайската 155-милиметрова гаубица PLZ 45. Кувейт и Пекин вероятно ще разширят още повече съвместните си програми за военно обучение, които започнаха през 2019 г.

Въпреки това, Кувейт почти сигурно ще се стреми да поддържа тясното си военно партньорство със Съединените щати. Кувейт има повече причини да го прави от всяка друга държава в региона на Персийския залив; през 1991 г. Съединените щати ръководеха коалиция, за да го освободят от Ирак на Саддам Хюсеин, който го беше завладял и анексирал предходната година. Кувейт продължава да е домакин на няколко американски военни бази и съоръжения, включително лагер Арифджан (централен щаб на армията), база Али Ал Салем и лагер Бюринг.

Тези съоръжения остават ключови за операциите на САЩ в Близкия изток и в момента в страната са разположени около 13 500 американски войници.