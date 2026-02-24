Арктика като нов фронт: US специални части сменят фокуса

Десетина висококвалифицирани войници от американските зелени барети се движеха с усилие през северната шведска борова гора, опитвайки се да не паднат от новите си ски, докато влачеха шейни по хълмове и замръзнали потоци.

Като ветерани от глобалната война срещу тероризма, специалните сили се преквалифицираха за водене на война в Арктика. А екстремният студ се оказа толкова враждебен, колкото всеки човешки враг.

В близост до Полярния кръг температурите постоянно се колебаеха около -30 градуса по Фаренхайт (-34 градуса по Целзий). Няколко дни след началото на обучението един от членовете на екипа, който беше прекарал години в джунглите и пустините на Близкия изток и Азия, беше отстранен от курса с цире на пръста си с размерите на череша, след като прекара нощта на открито в студа. Европейски войник от друг екип беше хоспитализиран и рискуваше да загуби части от два пръста на краката си. Инструкторите подозираха, че той не е сменил потните си чорапи.

Повечето от тях имаха поне десетгодишен опит, включително в бойни действия в Афганистан и Ирак. Вестникът се съгласи да не разкрива самоличността на войниците поради деликатния характер на тяхната работа.

Стратегическото значение на Далечния Север нараства, но както откри Екип А, климатът е толкова враждебен, че дори закалените в битки войници се борят да оцелеят, да не говорим за водене на война тук.

САЩ се опитват да наваксат в Арктика. Тъй като глобалното затопляне отваря морски пътища и търговски маршрути, Китай и Русия се стремят да овладеят полярните региони. Русия разширява военното си присъствие в Арктика от десетилетия, докато западните военни сили или се разоръжаваха след Студената война, или се фокусираха върху борбата с терористите, пише WSJ.

Военните планирачи на НАТО се притесняват, че напрежението в Европа с президента Тръмп по отношение на Гренландия, Украйна и търговията е увеличило риска от руска инвазия или пряко нахлуване в държава-членка.

Северният полюс вероятно ще играе централна роля в евентуален конфликт между НАТО и Русия, единствената арктическа държава извън алианса, независимо дали в резултат на разпространение на конфликт от друго място или в пряка конфронтация.

По-голямата част от руския флот от атомни подводници и ледоразбивачи се намира на арктическия полуостров Кола. Най-краткият маршрут за руските балистични ракети, изстрелвани от повърхността, към Северна Америка е през Арктика.

За Северна Европа опасенията са от сухопътна инвазия, тъй като Русия споделя граница с Финландия и Норвегия с дължина почти 1600 км.

В случай на инвазия съюзниците от НАТО, включително САЩ, ще се придвижат на север, за да помогнат в отбраната на ледените простори.

„Арктика става все по-важна за нашата колективна сигурност, а с седем от осемте арктически държави, които са съюзници на НАТО, нашият общ интерес към стабилност и сътрудничество в региона е ясен“, заяви генерал-лейтенант Ричард Е. Ейнджъл, командир на Командването на специалните сили на НАТО, което координира операциите на специалните сили в цяла Европа. Две десетилетия борба с тероризма и войната в Украйна носят уроци, които сега трябва да бъдат приложени в Арктика, каза той.

В Северна Европа зимата не е пречка за война, а всъщност я прави по-вероятна. Северна Швеция, където се проведе обучението, е мрежа от реки, езера и блата. Щом регионът замръзне, войските и оборудването могат да се движат по-свободно.

Американската армия вече е научила зимни умения от своите северноевропейски колеги. 10-та планинска дивизия, лека пехотна единица от Форт Дръм, Ню Йорк, специализирана в бързо разгръщане, е създадена по модела на елитните финландски ски войски, които ефективно са използвали мобилност, камуфлаж и умения за оцеляване, за да отблъснат нахлуващите съветски сили през Зимната война от 1939 г.

Броят на курсистите в курсовете за обучение в северна Швеция, организирани от Центъра за субарктична война, се е увеличил седемкратно през последната десетилетие, каза Фредерик Флинк, командир на международното крило на центъра. Половината от участниците сега са американци.

Работата в тази среда е изключително трудна. Слезте от ските си в гората и ще потънете до колене в снега. Изпуснете предмет, като нож, в пудрата и той ще се изгуби. Сержантът от екипа инстинктивно сложи замръзналия си метален компас между устните си и почти получи измръзване. По време на скорошно учение един студент докосна с голи ръце замръзналия пълнител на оръжието си за няколко минути. Два дни по-късно всичките му пръсти бяха покрити с толкова тежки мехури, че се наложи да потърси медицинска помощ.

По време на упражненията по ски бягане, на всеки час, когато екипът правеше петминутни почивки, те се обличаха с пухени якета, за да задържат топлината, генерирана от карането на ски. Щом започнеха да се движат, отново сваляха слоевете. При -30 градуса по Фаренхайт изпотяването е опасно.

Снегът и ледът затрудняват ориентирането в непозната местност.

Камуфлажът е труден, тъй като дори черните ботуши и шапки се открояват в монохромната околна среда. Пустата природа тук не помага много.

Шведските инструктори тук казват, че най-трудното нещо, което трябва да научат на курсистите, е да признаят, когато са гладни, измръзнали или изпитват болка. Понасянето на трудностите може да влоши положението и да изложи на риск цялата мисия, защото студът е безмилостен. Войниците изгарят средно над 7000 калории в този студ, когато правят само умерени упражнения, което далеч надхвърля дори най-енергоемките пакети с храна.

Някои експерти казват, че рискът от пряк конфликт в Арктика остава нисък. Въпреки това, САЩ трябва да засили присъствието си в региона, за да гарантира, че ще остане така, каза Ребека Пинкус, старши научен сътрудник в Института за изследване на външната политика, мозъчен тръст със седалище във Филаделфия.

Предприемат ли САЩ правилните стъпки, за да се подготвят за конфликт в Арктика? Присъединете се към дискусията по-долу.

НАТО наскоро стартира Arctic Sentry, инициатива за координиране и подобряване на планирането и дейностите сред членовете в полярните региони. Като част от тази нова инициатива, през март американски войници ще се присъединят към повече от 20 000 войници от други страни, членки на НАТО, за учение, организирано от Норвегия, наречено Cold Response. Обучението със скандинавските съюзници в момент, когато Тръмп заплашва да поеме контрола над Гренландия, територия на Дания, може да помогне на американската армия да преодолее политическите търкания и да укрепи партньорствата си с европейските си колеги, каза Пинкус.