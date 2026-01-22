IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп започна операция срещу мигрантите в щата Мейн

В бойна готовност са повече от 100 агенти

22.01.2026 | 08:00 ч.
Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп започна операция срещу имиграцията в Мейн - щат, в който живеят няколко бежански общности, включително сомалийци, най-новото място, което е цел на репресиите на президента, предаде Ройтерс.

Повече от 100 агенти пристигнаха в студения североизточен щат тази седмица, заявиха двама служители. Бивш служител на имиграционните служби каза, че операцията ще се фокусира върху бежанците, съобщава БТА.

Политическото ръководство на Мейн и имигрантските общности се подготвяха през изминалата седмица за пристигането на още имиграционни агенти. Губернаторката на щата Мейн Джанет Милс, която е от Демократическата партия, заяви миналата седмица, че агресивните тактики на администрацията на Тръмп не са "добре дошли" в Мейн.

Републиканецът Тръмп величи броя на имиграционните агенти в градовете и щатите, управлявани от демократите, от средата на 2025 г., като около 3000 федерални агенти бяха разположени в Минесота през последните седмици.

