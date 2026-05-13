В украинския щаб, който променя хода на войната срещу Русия

Запорожие, град на река Днепър в югоизточна Украйна, е дом на остров Хортица – бивша казашка крепост. Този исторически войнствен дух все още е жив. Редиците от сиви жилищни блокове от сталинската епоха някога са служили като общежития за работниците в тежките промишлени предприятия на града. До известна степен това важи и днес, тъй като населението на града, наброяващо около 700 000 души, едва ли е намаляло от 2022 г. насам. Тази цифра обаче е изкривена, тъй като около една пета от населението се състои от хора, изселени от други части на Украйна заради войната, пише The Telegraph.

Цивилни се движат из града в постоянен поток, търсейки убежище другаде в Украйна или, за онези, които могат да си го позволят и имат връзки, извън страната. Те лесно се скриват в хаотичните, препълнени с трафик улици, каквито се срещат във всеки груб град с сметки за плащане.

The Telegraph влиза в града от северозапад, преминавайки през огромен язовир на водноелектрическа централа – бетонен кошмар още преди да завалят бомбите. Без тази огромна конструкция остров Хортица и много други места надолу по реката щяха да бъдат наводнени.

Русия има опит в подобни действия – през 2023 г. московските сили разрушиха язовира „Нова Каховка“ в Херсонска област, на 160 километра по течението на реката, като при това загинаха десетки хора. Пълният мащаб на екологичната катастрофа все още не е ясен.

Подслушване разкрива, че моралът на руските войници не е висок. Руските войски не са добре оборудвани, главно защото трябва да изминават големи разстояния пеша – понякога до 20 км (12½ мили) – за да достигнат позициите си и да избегнат украинските дронове. Често, особено през нощта, те се направляват от собствените си дронове.

Руските сили се опитват да се адаптират към загубата на Starlink, като използват Wi-Fi мостове, подобни на хотспотовете, които човек може да използва за мобилни телефони. По този начин руското командване и контрол се подобряват, но украинските пилоти на дронове са станали умели в откриването на новоизградени антени или в унищожаването на руски сигналисти, катерещи се по съществуващи клетъчни кули, за да инсталират допълнителни радиоантени (Starlink може да работи през листата, но досега руският заместител изисква непрекъсната гледка към небето).

Радиото избухва с новини: съобщава се за руска газова атака срещу войници от друга рота. За щастие няма жертви.

"Делта" е цифровата основа, около която в момента се изгражда екосистемата на военния потенциал на Украйна.

Това е най-съвременната информационна система за бойното поле: едновременно инструмент за видеонаблюдение на живо, показващ кадри от разузнавателни и атакуващи дронове, насложени върху инструменти за планиране, и архив на дейности, разположение на сили, запаси от оборудване и много други данни. Да, и разполага с функция за защитена кореспонденция, така че няма нужда от онези досадни кодови думи, които използват руснаците.

Всеки войник има достъп до „Делта“, въпреки че определени нива на информация са ограничени. Въпреки това разказват как една от най-важните информации, които руските разпитващи търсят от украинските военнопленници, са кодовете им за вход в "Делта". По тази причина на всеки няколко часа се раздават нови кодове за достъп.

Слабото място на Украйна в момента е недостигът на въглеродни форми на живот, които да седят зад терминалите на „Делта“ или да произвеждат боеприпасите, които големият мозък изисква. Има доказателства през тази година – в месечното териториално възвръщане от силите на Киев или съотношението на мобилизираните руски войски спрямо тези, които са трайно изтеглени от бойното поле – че Украйна започва да обръща хода на тази война.

Ако имаха военния капацитет да поддържат мощността на "Делта", Путин щеше да е в сериозни неприятности. Той също го знае: по-рано този месец той укрепи имението си край езерото (дом на любовницата му, Алина Кабаева, бившата олимпийска гимнастичка, и двамата му сина, за които се носят слухове) с още по-модерни системи за противовъздушна отбрана.