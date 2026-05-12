Хит сред звездите: Откопчани дънки

В разгара на пролетта сме, лятото наближава и сега е време за смели, нестандартни и дръзки тенденции.

Знаменитостите и инфлуенсърите редовно доказват това. Дънките са предпочитано облекло за много дами. Носят се във всеки сезон, съчетават се перфектно с почти всичко и просто са вечна класика.

С покачването на градусите, прекарването на повече време на открито и фестивалите, които предстоят, време е да залагаме на по-леки дрехи, и дори да не закопчваме някои от тях.

Именно сега е много модерно да носим дънки, които или са напълно откопчани и може да показват бельото, или просто не са цялостно закопчани - а ципът е вдигнат малко, копчетата не са закопчани и т.н.

Певицата Тайла показа, че е фен на този тренд. 24-годишната звезда през април се показа с почти напълно разкопчани дълги сини дънки и бял кроп топ в Ню Йорк.

Този стил изглежда малко нелепо и небрежно, но е за смели дами, момичета, които не спазват всяко правило и не се страхуват да бъдат различни.

