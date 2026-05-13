Ашли Греъм с признания за синовете си

Ашли Греъм разкри кое нещо е свещено в нейния живот.

39-годишната моделка иска да пази децата си извън светлините на прожекторите.

Тя има 6-годишен син Исаак и 4-годишни близнаци Роман и Малачи от съпруга си Джъстин Ървин.

"Просто за мен има някои неща, които са толкова свещенни. Ние живеем в свят, в който се споделя прекалено много лична информация... Чувствам, че съм споделила много от живота ми с толкова много хора и има 3 малки неща, които не искам да споделям, и те се казват Исаак, Роман и Малачи", коментира тя пред списание "Marie Claire".

