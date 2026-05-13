Американската армия получава безпилотни наземни машини Hunter WOLF

HDT Robotics достави безпилотни наземни машини Hunter WOLF на 3-та бригада, 10-та планинска дивизия на армията на САЩ във Форт Полк, Луизиана, като част от програмата на армията за наземно автономно транспортиране (Ground Optionally Autonomous Transport).

Доставката е в рамките на едноседмично събитие за обучение на оператори на ново оборудване, на което HDT ще обучава войници да работят, използват и поддържат платформата в множество модулни конфигурации на мисии, според изявлението на компанията, пише Defence.

10-та планинска дивизия, едно от най-оперативно активните леки пехотни формирования на армията на САЩ с история на разполагане, обхващаща Афганистан, Ирак, Хаити, Сомалия и Косово, предоставя взискателна и оперативно подходяща тестова площадка за платформа, предназначена да намали физическото натоварване на спешените войници, действащи в труден терен.

Hunter WOLF, разработен от Advanced Battle Lab на HDT, е многомисионен безпилотен наземен автомобил,

изграден около модулна архитектура с полезен товар, която позволява на една и съща базова платформа да изпълнява радикално различни оперативни роли в зависимост от това какво е инсталирано на нея. В логистична конфигурация, тя премества провизии и оборудване, намалявайки товара, който войниците носят пеша. Като платформа за евакуация на ранени, тя може да транспортира ранени извън линията на огъня, без да е необходимо допълнителни войници да се излагат на пряка заплаха.

Като комуникационно реле, тя разширява мрежовото покритие, достъпно за спешени части, действащи на разстояния от основната си формация. Конфигурирана за разузнаване, наблюдение и разузнаване, тя избутва сензори напред, без да поставя войник зад тях. Превозното средство използва търговски достъпни компоненти в целия си дизайн, което HDT описва като опростяване на поддръжката на място - критично практическо съображение за всяка система, от която се очаква да работи в строги условия, където няма специализирани части за ремонт и обучени техници.

Том Ван Дорен, президент на сектор "Роботика" на HDT, беше директен относно състоянието на готовност на системата.

"Ние сме фокусирани върху това да дадем на войниците възможност, която им помага да си вършат работата, като същевременно намалява излагането им на риск", каза Ван Дорен в изявлението на компанията. "Hunter WOLF е преминал през строги тестове, тестван е на бойно поле и е готов вече."

Тази рамка „готови сега“ е умишлена и оперативно значима в среда за придобиване на отбранителни нужди, където много обещаващи роботизирани платформи са прекарали години в тестови цикли, без да стигнат до въвеждане в експлоатация.

Програмата GOAT, по която е структурирана тази доставка, отразява усилията на армията да ускори интеграцията на безпилотни наземни превозни средства в оперативните части, вместо да провежда неопределена оценка.

Програмата за наземно опционално автономно транспортиране съществува специално, за да се справи с логистичната тежест, която исторически е ограничавала операциите на пехотата. Спешените войници в планински или джунгла терен носят товари, които рутинно надвишават 100 паунда, когато се вземат предвид оръжия, боеприпаси, вода, храна, комуникационно оборудване и защитни средства. Това тегло ограничава колко далеч и колко бързо могат да се движат части, намалява бойната ефективност при продължителни операции и допринася за мускулно-скелетни наранявания, които отстраняват войниците от служба в продължение на месеци или години. Роботизирана платформа, която носи значителна част от този товар, следва частта автономно или под контрола на оператора и може да бъде преконфигурирана за други мисии, когато доставката на логистика не е непосредствена нужда, решава множество проблеми едновременно, вместо да решава всеки един поотделно.