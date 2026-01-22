IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Трима загинаха в руския Краснодарски край след украинска атака

Избухнал е пожар на терминал на пристанище

22.01.2026 | 08:23 ч.
Трима души загинаха при пожар след украинска атака с дронове на терминал на пристанището на селището Волна в руския Краснодарски край, предаде ТАСС, позовавайки се на местните власти. Най-малко осем са ранените.

Според областния оперативен щаб пожарът вече е потушен, уточнява Ройтерс.

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че силите му за противовъздушна отбрана са ликвидирали през изминалата нощ 31 украински дрона.

"От 20:00 ч. московско време (19:00 ч. бълг. вр.) на 21 януари до 7:00 ч. (6:00 ч. бълг. вр.) на 22 януари с дежурните средства на ПВО бяха прехванати и унищожени 31 украински безпилотни летателни апарата", уточни ТАСС на базата на информацията от ведомството.
(БТА)

 

украинска атака с дронове Русия Краснодарски край
