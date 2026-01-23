Създателят на очилата на Макрон: Сайтът ни се срина заради президента

Световните лидери и ръководители на компании, които се срещнаха в Давос тази седмица, трябваше да обсъдят най-сложната и тревожна геополитическа криза от последните години. Вместо това всички погледи бяха насочени към Еманюел Макрон.

Появата на френския президент с отразяващи авиаторски слънчеви очила в стил "Топ Гън" беше изображението, което предизвика хиляди лаконични шеги, мемета и въпроси. Дали е бил контузен, докато е спарингувал на боксовия ринг? Дали се е контузил, докато е тренирала във фитнеса? Дали просто, чудеха се някои, е искал да избегне да гледа Доналд Тръмп право в очите?

Малцина биха могли да обвинят Макрон, че е призовал Том Круз към невъзможна мисия да неутрализира плана на американския президент да превземе Гренландия и да наложи 200% търговски тарифи върху френското вино и шампанско. Някои, като специалиста по комуникациите Филип Моро Шевролет, видяха решението на президента да носи очилата, произведени във Франция, като символично в контекста на обтегнатите отношения на Франция със САЩ.

Истинската причина беше по-прозаична: Макрон стилно прикриваше субконюнктивален кръвоизлив, спукан кръвоносен съд в дясното си око - състояние, което той описа като "напълно доброкачествено".

Но дори той не беше имунизиран срещу клишета

Обръщайки се към френски войски на военно събитие миналата седмица, Макрон беше описал проблема като "l’oeil du tigre" (окото на тигъра). Коментарът се отнасяше до песента от 1982 г. на рок групата Survivor, използвана във филма за бокс "Роки III" с участието на Силвестър Сталоун. За тези, които са твърде млади, за да разберат препратката, това беше "знак на решителност", добави той.

За занаятчиите в Maison Henry Jullien в департамента Юра в Източна Франция, където очила се произвеждат повече от 100 години, публичността е била невъзможна за купуване.

Стефано Фулчир, президент на iVision Tech, италианската компания, която е собственик на Henry Jullien, каза, че за първи път е научил за президентската подкрепа, когато френски оптики са му се обадили, за да кажат:

"Президентът носи нашите очила!"

Когато новината се разпространила, уебсайтът на компанията се сринал през по-голямата част от деня.

"Първата ми реакция може да се обобщи в три букви: уау! Не беше типичен ден. Чувствам се много поласкан, че президентът носи нашите очила", каза той, цитиран от The Guardain.

Офисът на Макрон се е свързал с компанията през 2024 г., за да купи чифт слънчеви очила Pacific S 01 Double Gold на стойност 659 евро като дипломатически подарък по време на срещата на върха на Г-20 и втори чифт за себе си, каза той.

"Казах, че с удоволствие ще му изпратя чифт, но те отказаха. Той не ги прие като подарък, а искаше да ги купи лично. Френският президент обърна много внимание на това дали очилата са изцяло произведени във Франция."

iVision придобива Henry Jullien, основана през 1921 г., през 2023 г. Фулчир каза, че екипът от 10 служители във фабриката в Лон-льо-Соние, северно от Женева, произвежда около 1000 от слънчевите очила, носени от Макрон, годишно.

Очилата се сглобяват ръчно и се изработват с помощта на това, което iVision нарича "древна техника", при която златото се свързва, а не се позлачва с основния метал, което го прави по-трудно за носене. Синьо оцветените UV лещи се произвеждат от Dalloz, друга компания, базирана в Юра.

Фулчир каза, че очилата се предлагат в оптики по целия свят и дори в опустошената от война Украйна, но компанията все още не е намерила дистрибутор във Великобритания.

"Това не са обикновени очила. Това е луксозен продукт, който няма да се счупи след две години и който може да се използва дълго време. Това е инвестиция, като бижу, като часовник", каза той.

Джими Мохамед, лекар и медиен коментатор, каза пред френската телевизия RTL, че вярва, че Макрон е носил слънчевите очила по "естетически причини".

"Очилата защитават имиджа му, но не и окото му", отбеляза Мохамед.