Дипломацията на целувките си има своите граници: Макрон се опита (и не успя) да укроти Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи Еманюел Макрон като свой посредник в конфронтацията си с Европа за Гренландия, докато френският лидер затегна реториката си, призовавайки ЕС да използва своята правна "базука", за да парализира търговията на САЩ.

Макрон допълнително влоши отношенията, когато отказа да се присъедини към "Съвета за мир" на Тръмп - орган за разрешаване на конфликти с цена от 1 милиард долара за постоянно членство. Потокът от обиди сякаш свали завесата на девет години ухажване от страна на президента Макрон, но той се придържаше към тактиката си, смесвайки чар със заплахи, в опит да обуздае амбициите на Тръмп.

В сряда Тръмп възприе малко по-примирителен тон, като отбеляза по-специално слънчевите очила, които Макрон носеше през последните дни заради очна инфекция.

"Гледах го вчера с тези красиви слънчеви очила", каза Тръмп в Давос. "Какво, по дяволите, се е случило? Но го гледах как е някак си твърд. "Харесвам го, всъщност го харесвам, трудно е да се повярва", каза Тръмп за Макрон, докато описваше трудните преговори за цените на лекарствата. Той сякаш се представяше за него, казвайки с акцент: "Не, не, не, Доналд, няма да направя това", след което каза, че Макрон всъщност е капитулирал и се е съгласил с исканията му.

Това беше изненадваща промяна в тона от страна на Тръмп

Преди речта той намекна, че Макрон е непопулярен у дома и "скоро ще напусне поста си". Тръмп също така обеща да наложи 200% мито върху френското вино и шампанско и наруши протокола, публикувайки онлайн приятелско лично текстово съобщение, в което Макрон казва, че не разбира политиката му относно Гренландия, но добавя, че все още могат да "правят велики неща" заедно. "Нека вечеряме заедно в Париж в четвъртък, преди да се върнете", се казва в текста.

Публикацията на Тръмп беше тактика за унижение на Макрон, разкривайки, че той всъщност е мек, въпреки новата му твърда публична линия към Вашингтон. Това обаче може да е затвърдило решимостта на френския лидер. Макрон произнесе остра реч пред Тръмп в Давос, която беше подсилена от мачо авиаторските очила, които носеше.

"Предпочитаме уважението пред побойниците. Предпочитаме върховенството на закона пред бруталността", каза Макрон, призовавайки Европа да се изправи срещу Тръмп.

Огледалните авиаторски очила на Макрон бяха моделът Pacific от колекцията Double Gold на марката Henry Jullien. Френските медии съобщиха, че Макрон е платил цената от 659 евро за очилата, със златни ламинирани рамки от вековния френски лейбъл.

В сряда, обратно в Париж и след като поканата му беше отхвърлена, Макрон засили съпротивата си, призовавайки за пълномащабни учения на НАТО в Гренландия и предлагайки френски сухопътни, въздушни и военноморски сили.

Критиците във Франция обаче казват, че е време Макрон да спре политиката на помирение

Според тях, личното му приятелство с Тръмп, докато все пак критикуваше американския президент публично, се обърна срещу него, оставяйки го да изглежда уязвим.

"Дипломацията на целувките си има своите граници", каза Доминик дьо Вилпен, дипломат и бивш министър-председател. Филип Агион, френският носител на Нобелова награда за икономика от миналата година, каза: "Президентът е разчитал твърде много на чара. Това не се отплаща."

Жерар Аро, френският посланик във Вашингтон по време на първата администрация на Тръмп, бе на подобно мнение:

"Макрон играе шах, докато Тръмп играе "дерби на разрушенията". Не можеш да спечелиш игра на шах, когато опонентът ти просто се опитва да разбие масата."

Le Monde заяви, че Макрон "се опитва да спаси брак, в който другият съпруг вече се е изнесъл и сега съди за мебелите". Макрон се сблъска с подобни критики, когато упорито ухажваше президента Путин по време на инвазията в Украйна през 2022 г.

Макрон обаче отхвърли обидите от Тръмп, придържайки се към убеждението си, че има полза от приятелските, но болезнени отношения, които той за първи път изгради със "скъпия Доналд" през 2017 г., въпреки публичното очерняне, с което американският лидер го обсипва. Романсът им беше публичен, с прегръдки, ръкостискания и закачки пред камери. Двамата държавни глави, които имат правомощия, подобни на монарси, в своите страни, все още си разменят текстови съобщения или телефонни разговори на всеки няколко дни, казват техни помощници.

Макрон обясни подхода си миналата година. Дипломацията винаги е смесвала учтивост със сила, каза той.

"Не можеш да бъдеш слаб с Тръмп, но никога не трябва да му четеш лекции и да му казваш кой е добър или лош", каза той пред Paris Match.

Тръгвайки за Давос, след като Тръмп публикува поканата си за вечеря, Макрон каза на екипа си, че няма да бъде въвлечен в публична вражда.

"Винаги ще проявяваме достойнство", каза той, според списание Canard Enchaîné, добавяйки, че "не е изненадан от действията на Тръмп".

Canard Enchaîné казва, че Макрон е отбелязал с одобрение, че наглите претенции на Тръмп за Гренландия и враждебността му към Европа и Франция са навредили на предишното протръмпско крайнодясно Национално събрание, което е фаворит за победа на следващите президентски избори във Франция.

Двупосочният подход на президента има своите поддръжници

"Макрон е разбрал, че в очите на Тръмп предвидимостта е пасив. Като въвежда елемент на непредсказуемост и собствена твърдост, Франция връща на Европа способността да има значение. Макрон е единственият лидер, който се опитва да води, но е "опасно сам", обясни Доминик Моиси, ветеран политолог.

Макрон, който напуска поста си следващата година, е признат, дори от противници, за далновидността си в настояването от 2017 г. насам ЕС да прекъсне военната и сигурностната си зависимост от Съединените щати. Почти целият континент вече е възприел неговия някога осмиван и типично френски аргумент за "стратегическа автономия". Твърдението му по онова време, че "НАТО е в мозъчна смърт", сега изглежда просто преждевременно.

Перспективите на Макрон да обедини блока във фронт срещу Тръмп, воден от Франция, обаче са възпрепятствани от политическата му слабост у дома, тъй като вече не командва вътрешната политика, управлявана от крехко малцинствено правителство. Погледнато отвън, "Франция е парализирана и неподвижна", пише Солен дьо Роайе, колумнист в Le Monde.

Натискът на Макрон да накаже Вашингтон с извънредните търговски санкции на ЕС се радва на малка подкрепа от Германия, икономическия гигант на блока. Износът на машини и моторни превозни средства за САЩ струва четири пъти повече от френския износ, който включва луксозни стоки, шампанско, вино и технологии.

Казано дипломатично, Фридрих Мерц, германският канцлер, заяви:

"Франция е засегната от американските тарифи в различна степен от нас. Разбирам, че френското правителство и френският президент искат да реагират малко по-остро от нас."

Анализът е на Чарлз Бремнер, коренспондент на The Times в Париж