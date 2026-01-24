IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Живял там с десетилетия? Възрастен мъж бе открит в нечовешки условия в мазе в Хелзинки

Той е бил в лошо физическо състояние

24.01.2026 | 08:15 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Мъж на около 80 години може да е живял десетилетия наред в нечовешки условия в мазе в Хелзинки, съобщи днес финландската полиция, цитирана от ДПА.

Полицаите са открили мъжа по време на претърсване на самостоятелна къща във финландската столица.

Той е бил в лошо физическо състояние и не е имал достъп до тоалетна в стаята без прозорци, нито възможност да се мие или да си приготвя храна, съобщи полицията.

Първоначалните разследвания разкриха, че мъжът се е преместил там преди няколко десетилетия.

Полицията е арестувала двама мъже и една жена, всички на около 60 години и живеещи в Хелзинки. Заподозрените не са роднини на възрастния мъж, но го познават отдавна, каза водещият разследването Яри Коркалайнен пред финландското радио и телевизия.

В момента се разследва дали обитателите на къщата, в която е бил открит възрастният мъж, са извършвали трафик на хора, като са експлоатирали мъжа и са го подлагали на унизителни условия на живот, съобщи полицията. Мотивът на заподозрените може да е бил финансова изгода, заявиха оттам.

