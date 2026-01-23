Майка на 10 деца заключила жена за близо 30 г., за да ѝ бъде робиня

Жена в Англия беше призната за виновна по обвинения за съвременно робство, след като държала жертва в плен в дома си близо 30 години съобщиха властите.

В сряда, 21 януари, 56-годишната Аманда Уиксън е осъдена от съдебни заседатели в Gloucester Crown Court по две обвинения за принудителен или задължителен труд, едно обвинение за незаконно лишаване от свобода и три обвинения за нападение, според прессъобщение на Crown Prosecution Service (CPS), цитиранo от People .

"По време на повече от 20-годишния ѝ плен жертвата е била многократно пребивана, докато е била принуждавана да чисти и мете подовете в дома на Уиксън и да подготвя децата ѝ за училище", се казва в съобщението.

Жертвата е работила като "домашен роб" за Уиксън и 10-те ѝ деца, съобщава Sky News, като се позовава на съдебното заседание.Gloucestershire Constabulary заяви в отделно прессъобщение, че Уиксън е призната за виновна по обвинения за "съвременно робство" след разследване на Criminal Investigation Department (CID).

Жертвата, която сега е в 40-те си години и има обучителни затруднения, се е преместила в семейния дом на Уиксън през 1996 г., след като заподозряната "поела отговорност" за нея, съобщава полицията.

Жертвата е била на 16 години, когато е заживяла в имота на Уиксън, според The Times.

"Повече от две десетилетия Уиксън държала жертвата в мизерни условия, заключвала я в къщата и я лишавала от храна, здравни и стоматологични грижи. Въпреки че от 2000 г. насам е получавала социални помощи за жертвата, които са постъпвали по банковата сметка на Уиксън, жертвата е била принудена да живее в бедност и да носи дрехи втора употреба", се казва в полицейското съобщение, като се добавя, че Аманда е лишила жертвата и от пари.

Съдебните заседатели са чули, че жертвата е била експлоатирана и принуждавана да върши работа из къщата под заплаха от насилие, според полицейското съобщение. В него се добавя, че жертвата е била карана да прекарва часове всеки ден на колене, докато изпълнява домакинските задачи.

"Уиксън забранявала на жертвата да се мие, но я карала да къпе нея и децата. Позволявала ѝ да има едно хранене на ден - обикновено останала храна или остатъци - и жертвата често криела сладки, за да яде тайно, ако огладнее. Тези заплахи с насилие били съпроводени с реално насилие, като Уиксън редовно биела жертвата, ако не изпълни задачите в дома", се казва в съобщението.

Полицаи казват, че между януари 1997 г. и март 2021 г. жертвата твърди, че Уиксън я е душила, както и че е натискала главата ѝ в тоалетната и е изливала почистващи течности по лицето ѝ и в гърлото ѝ.

"Уиксън също тъпчела жертвата с крака и я удряла по лицето с дръжка на метла, което довело до загуба на зъбите ѝ. Тя също така насилствено бръснела косата ѝ, въпреки че жената искала да я носи дълга. В един случай, когато Уиксън разбрала, че на жертвата ѝ е даден мобилен телефон, тя го взела и я ударила няколко пъти по лицето с него, като ѝ направила синина около окото. След това счупила телефона с чук", се казва в съобщението.

На 15 март 2021 г. жената най-накрая се обадила за помощ на човек, когото познавала, след като използвала друг таен мобилен телефон, който ѝ бил даден, съобщава полицията. CPS добавя, че един от синовете на Уиксън се е обадил в полицията, твърдейки, че се тревожи за благосъстоянието на "робинята им".

"Към момента, в който беше открита, тя беше недохранена, косата ѝ беше насилствено подстригана, а всичките ѝ зъби бяха извадени", се казва в съобщението на CPS.

Полицията съобщава, че е реагирала на сигнала и е отишла на адреса на Уиксън около 22:40 ч. местно време същата вечер, където служителите открили "уплашената и изтощена жена, която силно ухаела на телесна миризма". След това тя била заведена на зъболекар за първи път, а лекарите видяли белези около устата ѝ, за които се смята, че са вследствие от контакт с почистващи препарати, както и мазоли по глезените, които били в съответствие с разказа ѝ, че прекарвала часове на колене, докато мете пода.

Зъболекарят казал, че жертвата "вероятно е изпитвала силна болка на множество етапи през годините заради инфекции и абсцеси, които никога не са били лекувани", отбелязва полицията.

Детектив констебъл Ема Джаксън от Gloucestershire Police каза за случая: "Уиксън държа в плен изключително уязвима жертва в ужасяващи условия повече от две десетилетия. Вместо да се грижи за нея, както е трябвало, тя я експлоатира и я принуждава да работи в домашно робство, докато я подлага на най-жестоко и нечовешко отношение. Отдавам признание на жертвата в този случай, че потърси помощ. Като знаеше отлично какви насилствени последствия биха последвали, ако я бяха хванали, това беше невероятно смело."

Старши краун прокурорът Лора Бърджес от CPS каза: "Аманда Уиксън подложи жертвата в този случай на десетилетия немислима жестокост, експлоатация и контрол. Тя беше лишена от свободата си, от достойнството си и дори от най-основната автономия. Напредъкът, който е постигнала, откакто беше изведена от тази потискаща среда, е доказателство за нейната сила."

Уиксън е пусната под гаранция от съда и трябва да бъде осъдена на 12 март. Тя е отрекла обвиненията срещу нея.