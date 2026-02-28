Лорд Евгени Минчев атакува Катето Евро: Не подхожда на актриса да се оплаква от сметки

Преди дни Катето Евро се оплака от сметката си за ток от над 300 евро и предизвика коментари дори от министъра на енергетиката.

Лорд Евгени Минчев обаче обърна внимание на друго:

"Това, което ме ужасява, не е сметката за ток на Катерина Евро а начина, по който изглежда, докато обявява "панчаревската си трагедия", пише той.

"Не подхожда на актриса с дългогодишен стаж, на актуална и показвана по телевизията знаменитост /вероятно добре платена/, да се оплаква от сметки, да не се погрижи за външния си вид, знаейки мащабите на влияние на интернет.", аргументира се Минчев.