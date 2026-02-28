IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

Емил Дечев за Иран: На този етап нямаме информация за опасност за България

о-рано днес световните агенции предадоха за военна ескалация между Израел и Иран

28.02.2026 | 12:39 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

На този етапнямаме информация за опасност за България, каза пред журналисти служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев по повод военната ескалация между Израел и Иран.

Взели сме всички мерки за сигурност, заяви министърът. В 13:00 ч. министър-председателят свиква Съвета по сигурността, на който ще се обсъдят възможностите за вземане на допълнителни мерки, добави Дечев.

Свързани статии

По-рано днес световните агенции предадоха за военна ескалация между Израел и Иран. Израел заяви, че е предприел превантивна атака срещу Иран. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са започнали военна операция срещу Иран. Той я дефинира като мащабна бойна операция.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Емил Дечев Иран Израел САЩ
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem