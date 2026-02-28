Морган Фрийман с атака по Тръмп: Води ни към помийна яма ВИДЕО

Холивудската икона Морган Фрийман отправи остра атака срещу американския президент Доналд Тръмп.

Актьорът направи коментара си в ново интервю за популяризиране на сериал по Prime Video, чието действие се развива по време на Гражданската война в САЩ. Той е изпълнителен продуцент на поредицата заедно с Кевин Костнър.

По време на участие в MS Now на 27-ми февруари Фрийман говори с прочувствен тон за покойния американски активист за граждански права Джон Луис, починал през 2020 г. Актьорът беше попитан колко по-различен е светът днес в сравнение с този, който Луис е оставил след себе си.

"В Белия дом имаме човек, който ни води към помийна яма. Лично аз не мога да проумея как осъден престъпник, и то по 34 обвинения за престъпни деяния, може да стане президент. Как се случва това?", запита се Фрийман.

В навечерието на изборите през 2024 г. представители на Фрийман бяха принудени да отрекат пред Reuters, че той е изразил подкрепа за кампанията на Тръмп, след като в социалните мрежи се появи невярно твърдение, което бързо стана популярно, припомня Far Out Magazine.