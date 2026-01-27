Как „зоните за унищожаване на дронове“ биха могли да спасят Украйна

Усъвършенстваната мрежа от противопехотни дронове на Украйна ефективно замрази руското настъпление близо до Купянск – обещаващ знак, че тактиката им може да бъде копирана и другаде.

Ситуацията във Венецуела, Иран и Гренландия привлече вниманието на международната общност. Въпреки това, боевете в Украйна продължават с неумолима скорост, тъй като и двете страни се приспособяват към реалностите на войната и търсят начини да получат предимство.

Руските военни все още поддържат стратегическото и оперативно предимство на бойното поле. Кремъл разчита на атаки с огън от далечни разстояния срещу украински градски центрове и критична инфраструктура, за да увеличи натиска върху украинското правителство и да наложи мирно споразумение при условията на Русия. Освен това руските сили натискат усилено на земята, за да завземат повече територия, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Въпреки че държат инициативата на бойното поле, руските сили са далеч от постигането на целите на Кремъл. Украинските военни до голяма степен ги осуетяват на всеки ход. Всъщност, въпреки недостига на войски и боеприпаси, украинците измислят нови концепции за унищожаване на руски войски.

Зоните за унищожаване на дронове в Украйна спряха руснаците

Украинските военни използват безпилотни летателни системи за еднопосочно нападение, за да лишат територията на руските сили. Например, близо до град Купянск в източната част на страната, украинските сили са създали зона за унищожаване на дронове, която е унищожила приблизително 90 процента от руските части, преди дори да стигнат до украинските укрепени позиции.

„Съобщава се, че украинските сили са създали тактическа зона за унищожаване, която не позволява на руските сили да използват превозни средства в рамките на 20 до 25 километра от фронтовата линия или да използват пехота в рамките на един километър от фронтовата линия близо до Купянск – способност, която Украйна трябва да задълбочи и разшири в целия театър на военните действия“, оцени Институтът за изследване на войната в последната си оперативна актуализация за конфликта.

И двете страни използват безпилотни летателни системи за еднопосочно нападение или баражни боеприпаси, за да изтощят противника си.

Зоните за унищожаване на дронове работят, но са скъпи

„ISW оценява, че украинските сили вероятно биха могли да откажат руския напредък и да позволят украински контраатаки в целия театър на военните действия, ако украинските сили могат да възпроизведат докладваните ефекти, постигнати в Купянск, в целия театър на военните действия и на по-големи оперативни дълбочини, така че украинските сили да попречат на руската пехота да маневрира в още по-дълбоки участъци от фронтовата линия“, изчисли Институтът за изследване на войната.

Въпреки това, такова мащабно приложение на концепцията за зона за унищожаване на дронове би изисквало десетки хиляди барикадиращи боеприпаси и достатъчно обучени оператори, които да ги разположат. Украинските военни получават значителна помощ за сигурност от своите западни партньори. Обединеното кралство, по-специално, е начело на усилията за оборудване на украинските сили с барикадиращи боеприпаси. Но въпреки това украинските военни ще се нуждаят от постоянна доставка на десетки хиляди еднопосочни атакуващи безпилотни летателни системи всеки месец.

Ако украинците успеят да разширят концепцията си за зона за унищожаване на дронове до по-големи части от бойното поле, те биха могли значително да влошат способността на руските военни да напредват. Унищожаването на тактически превозни средства, използвани за превоз на руски войски на разстояние, ще принуди руската пехота да изминава по-дълги разстояния до украинските позиции, което ще ги направи все по-уязвими за бавно разположени боеприпаси и артилерийски огън.

След почти четири години брутални боеве, украинците продължават да впечатляват със способността си да инвестират в нови начини за защита на родината си от руската агресия.