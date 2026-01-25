Зеленски: Документът на САЩ относно гаранциите за сигурност за Украйна е готов на 100%

Документ на САЩ относно гаранциите за сигурност за Украйна е напълно готов и Киев очаква да бъдат определени време и място за неговото подписване.

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той посочи, че разговорите с Русия, проведени през уикенда в Абу Даби, са довели до известен напредък, съобщи Strait Times.

"За нас гаранциите за сигурност преди всичко са гаранции за сигурност от страна на Съединените щати. Документът е 100% готов и ние очакваме нашите партньори да потвърдят датата и мястото, на които ще го подпишем“, каза Зеленски на пресконференция по време на посещението си във Вилнюс, столицата на Литва.

"След това документът ще бъде изпратен за ратификация в Конгреса на САЩ и в украинския парламент", допълни той. На 23 и 24 януари украински и руски преговарящи проведоха първата си тристранна среща с участието на американски посредници в Абу Даби, за да обсъдят рамката, предложена от Вашингтон, за прекратяване на почти четиригодишната война, но до споразумение не се стигна.

Въпреки това Москва и Киев заявиха, че са отворени за по-нататъшен диалог, а нови разговори се очакват на 1 февруари в Абу Даби, съобщи американски представител пред репортери непосредствено след разговорите през уикенда.

"(В Абу Даби) се обсъждат 20-точковият (американски) план и проблемните въпроси. Имаше много проблемни въпроси, но сега те са по-малко“, каза украинският президент. Той заяви, че Москва иска да направи всичко възможно, за да накара Украйна да се откаже от източните региони, които Русия не е успяла да завладее от началото на пълномащабното си нахлуване, довело до войната. Киев обаче, по думите му, не е отстъпил от позицията си, че териториалната цялост на Украйна трябва да бъде запазена.

"Това са две коренно различни позиции – на Украйна и на Русия. Американците се опитват да намерят компромис", заяви Зеленски. Той добави, че всички страни трябва да бъдат готови на компромис, включително и американците.