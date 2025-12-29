Песков се съгласи с Тръмп: Преговорите са в заключителна фаза

Москва е съгласна с оценката на президента на САЩ Доналд Тръмп, че мирът в Украйна е много по-близо и е достигнал заключителна фаза. Това заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, предаде Анадолската агенция.

На въпроса дали Русия е съгласна с Тръмп, че Москва и Киев са по-близо до мирно споразумение и преговорите са в последната фаза, Песков отговори: „Разбира се“. Той обаче не уточни коя версия на мирния план се договаря в момента. „Засега не считаме за необходимо да предоставяме подробности“, каза Песков.

Тръмп заяви на 28 декември, че е постигнат значителен напредък към прекратяване на войната между Русия и Украйна след срещата му с украинския президент Володимир Зеленски. Преди срещата Тръмп се обади на руския си колега Владимир Путин и двамата се договориха да разговарят отново скоро.

Прессекретарят на Кремъл посочи, че Москва ще може да оцени напълно разговорите между Тръмп и Зеленски, след като получи информация от САЩ.

Според него Путин и Тръмп не са обсъждали въпроса за коледно примирие в Украйна, а териториалният въпрос остава най-трудният; решението на Киев относно Донбас е необходимо, за да се прекратят боевете.

„Разбира се, става дума за изтегляне на въоръжените сили на режима от Донбас извън административните граници“, посочи представителят на Кремъл.

Песков отказа да отговори на въпроса дали Русия все още изисква Украйна да изтегли войските си от регионите Херсон и Запорожие. Той също така каза, че се очаква Путин и Тръмп да разговарят по телефона в близко бъдеще, докато между Путин и Зеленски не са планирани никакви контакти