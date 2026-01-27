IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Орбан нареди на външния си министър да привика украинския посланик

Зеленски и други лидери в Киев изпращали заплашителни послания срещу Унгария

27.01.2026 | 08:55 ч. 25
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Унгарският министър-председател Виктор Орбан обяви снощи във видео в социалната мрежа "Фейсбук", че е разпоредил на министъра на външните работи Петер Сиярто да извика украинския посланик в Унгария, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Орбан посочи, че украинските политически лидери, включително президентът Володимир Зеленски, са изпратили миналата седмица изключително агресивни и заплашителни послания срещу Унгария и неговото правителство.

"Нашите служби за национална сигурност направиха оценка на последните украински нападки и стигнаха до заключението, че те са част от съгласувана

поредица от действия, целящи намеса в изборите в Унгария

заяви премиерът. Той подчерта, че Унгария няма да позволи на никого да застраши суверенитета или целостта на изборния процес.

"По тази причина инструктирах външния министър Петер Сиярто да извика украинския посланик. Суверенитетът и интересите на Унгария ще бъдат защитени", отбеляза Орбан, предаде БТА.

На 13 януари президентът на Унгария Тамаш Шуйок определи 12 април за дата на произвеждане на парламентарните избори в страната.

