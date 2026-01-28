Смяна на правилата: Zumwalt е въоръжен с хиперзвукови ракети

USS Zumwalt, един от най-обещаващите и противоречиви военни кораби в новата история на американския флот, наскоро приключи морските си изпитания след почти три години в корабостроителницата.

Водещият кораб от клас Zumwalt на ракетните разрушители е в корабостроителницата Ingalls Shipbuilding от август 2023 г., където преминава през обширна модернизация. ВМС замениха оръдията на разрушителя с ракетни тръби, които ще дадат на военния кораб възможност да изстрелва хиперзвукови ракети.

С появата на ракетните тръби ВМС се надява да превърне USS Zumwalt и корабите от същия клас в платформи за удари в открито море. Според корабостроителницата, USS Zumwalt получи оръжейната система Prompt Strike (CPS) и замени оригиналните двойни 155-милиметрови оръжейни системи Advanced Gun Systems с нови ракетни тръби, които могат да изстрелват хиперзвукови боеприпаси, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

„Постигнахме важен етап с нашите партньори от Военноморските сили и индустрията, за да напреднем в тази сложна модернизационна работа, която ще създаде прецедент за клас Zumwalt“, каза Брайън Бланшет, президент на Ingalls Shipbuilding, в прессъобщение на компанията. „Много съм горд от усилията на екипа и тяхната решаваща роля за напредъка на първия военен кораб на ВМС на САЩ с хиперзвукови способности.“

По време на националния симпозиум на Surface Navy Association по-рано през януари, капитан Клинт Лоулер, програмен мениджър на класа Zumwalt, каза, че планът за USS Zumwalt е да бъде върнат в активния състав.

Висшият офицер от Военноморските сили добави, че USS Zumwalt ще бъде оборудван и за превоз и тестване на ракетата Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Добавянето на хиперзвукови боеприпаси към разрушителя ще подобри значително неговите ударни способности.

„Планът е корабът да бъде готов през тази година и след това да подкрепи първоначалната оперативна способност, когато графикът за тестване го позволи“, заяви Лоулер.

Разрушителите от клас „Zumwalt“ първоначално разполагаха с две 155-милиметрови оръдия на палубата.

Оръдията използваха и сложна система от складове, която преминаваше през няколко нива под палубата, за да побере боеприпасите за оръдията. Като част от процеса на преоборудване, Военноморските сили замениха двете 155-милиметрови оръдия с четири големи ракетни тръби, всяка от които може да превозва до три хиперзвукови ракети, или общо 12 боеприпаса.

„Премахнахме и двете оръдия от кораба. Възстановихме част от пространството под втората оръдейна система за местата, които преди това се използваха под предната оръдейна установка. По същество възстановихме част от това пространство. Другата част от пространството е запазена за бъдещи възможности“, добави Лоулер.

USS Zumwalt не е единственият кораб от тази класа, който се модернизира. Другите два кораба от клас „Zumwalt“ също ще се присъединят към флота с новите оръжейни системи и сензори. USS „Michael Monsoor“, вторият кораб от този клас, в момента преминава през процеса на инсталиране на CPS в Сан Диего, докато USS „Lyndon B. Johnson“, третият кораб от този клас, се намира в корабостроителницата Ingalls, където се извършва активирането на бойната система и инсталирането на новите ракетни тръби.

Проектирани като стелт военни кораби, разрушителите от клас Zumwalt са известни с уникалните си корпуси и, по-специално, с многото проблеми, причинени от иновативните им системи, особено от електрическата им задвижваща система.